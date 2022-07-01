香港隊　備戰東亞盃　33人初選名單出爐

為備戰7月份「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃）決賽周，足總周五（1日）公布33人初選名單，當中謝家強、黃威、安永佳等，剛為港隊征戰「亞洲盃」外圍賽的20名港隊球員，亦有份入選，球隊將於7月11日至15日，在賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）進行集訓。

謝家強、黃威、安永佳等有份出戰早前「亞洲盃」外圍賽的20名球員，皆能夠躋身今次33人初選名單，惟首席門將葉鴻輝卻落選。至於一眾外流港將，以及部分有機會在8月份出戰「亞冠盃」16強的傑志球員，包括艾里奧、羅拔圖、羅梓駿、黃洋等亦同樣缺陣。值得一提入籍兵中村祐人，繼2018年友賽印尼後再次入選。

「東亞盃」將於7月19日展開，港隊在揭幕戰先挑戰東道主日本，其後再於24日及27日惡鬥南韓、中國。

33人初選名單如下：

守門員：陳嘉豪、保羅、伍瑋謙、袁皓俊

後衞：馮慶燁、劉學銘、梁冠聰、杜馬思、曾以行、謝家強、徐宏傑、

黃浩然、黃梓浩、余煒廉

中場：陳肇鈞、鄭展龍、李嘉耀、趙聡悟、鞠盈智、中村祐人、顏樂楓、

謝朗軒、黃俊皓、黃威、胡晉銘、姚浩明、茹子楠

前鋒：費蘭度、鄭兆均、簡嘉亨、安永佳、孫銘謙、余在言