足智彩推出全新投注系統

足智彩將於今年7月19日正式推出全新足球博彩系統，詳情如下：

球賽編號新格式

球賽編號將採用新格式，改以英文字母「FB」加上四個數字的編號（例如：FB1234）組成，取替現時以指定日子及編號（例如：星期一1）組成的格式。全新的球賽編號格式除了可讓足智彩更快提供受注球賽，例如在世界盃及歐國盃等大型賽事完成抽籤後即可受注外，同時可避免同一球賽編號須重複使用，也更清楚易明，方便顧客揀選球賽。

新格式生效後，顧客需使用新設計的足球彩票，在「編號」一欄中填劃四位數字的球賽編號（圖一）。

顧客於使用1886電話投注自動服務系統時，也將需按照語音指示輸入球賽編號，例如球賽FB1234，需要輸入1、2、3、4及「#」號。

提供建議投注金額

當注項的預計派彩超出上限或低於下限時，系統將建議新的投注金額，方便顧客改用新的投注金額以符合規定的派彩限額。

提升派彩服務

足智彩為進一步提升派彩服務，將涉及過關投注的部份注項派彩服務，由現時只限於網上及電話投注渠道，擴展至場外投注處及馬場渠道。此外，足智彩也會將相關賽果核實後即獲派彩的服務，擴展至更多投注類別，例如球賽的上半場賽果核實為2:1，不單有關半場的注項即獲派彩，而「入球大細」的2.5入球大也會同時獲得派彩。顧客可參閱最新的「足球博彩規例」以了解有關派彩新安排的詳情。

「晉級隊伍」改以賽事為基礎

「晉級隊伍」將由以球賽投注項目為基礎，改為以賽事投注項目為基礎。

「角球大細」易名為「開出角球大細」

「角球大細」將易名為「開出角球大細」，說明只有開出的角球才會計算在內，以更清楚反映根據「足球博彩規例」下角球大細投注項目的定義。

足智彩不時檢視所提供的投注產品以配合需求，決定暫停提供「6寶半全場」及「孖寶半全膽」的投注項目，直至另行通知。此外，足智彩也會跟隨世界其他主要博彩機構的做法，將賽事加時後的即場比數重設為0:0。

有關以上各項新服務及安排，將於足智彩全新系統推出時一併生效。顧客可參閱最新的「足球博彩規例」以了解有關各項新投注服務的詳情。如有任何查詢，顧客也可致電1818或電郵至customer.care@hkjc.org.hk。

此外，7月18日為進行新系統安裝，當日將會暫停提供投注服務。有關詳情，顧客可留意本會稍後的公佈。