港超聯　首次返香港落班　杜國榆盼證明自己

新升班的深水埗周一（8日）舉行拜神儀式，並公布11名新球員加盟，而其中一名矚目新兵必屬曾外流阿爾巴尼亞的杜國榆（Remi）。首次回到出生地香港落班，Remi坦言心情相當興奮，同時他又感謝球迷一直以來的支持，希望新季可以證明自身實力。

現年25歲的杜國榆出生於香港，曾效力傑志及香港飛馬青年軍，2015年赴美國發展後，一直外流至今。對於首次返香港落班，Remi心情亦顯得相當激動：「一定係好興奮，始終第一次返香港踢波，不嬲都有留意港超聯。」除此之外，Remi亦不忘感謝一眾球迷，在外流期間對自己的不斷支持，希望新季能夠向外界證明自身實力：「每次喺外國去到新球隊，都有好多人支持我，叫我為香港爭光，但可能有唔少原因，啲人會以為我喺外國失敗，但我想返嚟畀佢哋睇我仲有能力踢到波。」

外流多年的Remi，曾效力西乙B的胡米利亞、阿爾巴尼亞超級聯賽球隊史簡達堡等，實力及經驗無容置疑，他亦希望將外國職業球員的態度，傳授給深水埗陣中一眾小將：「每一日都要相當勤力、做到最好，因為歐洲非常多出色球員，只要你表現得唔好，下年一定無班落，想帶畀香港球員依種心態同壓力，等佢哋可以進步。」他續指深水埗擁有清晰的長期發展計劃，加上屬於一支地區球隊，成為吸引自己加盟的原因，但目前不會訂下太長遠目標，希望慢慢一場一場來。