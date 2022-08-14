尼馬首2輪法甲入3球　創聖日耳門45年紀錄

周日(14日)凌晨法甲，巴黎聖日耳門(PSG)又大勝1場，主場以5比2擊敗蒙彼利埃，尼馬個人梅開二度，成為PSG近45年以來，首位法甲開季頭2場入到3球嘅球員。

巴黎聖日耳門球星基利安麥巴比今場復出，「MNM」鋒線人齊上陣，PSG喺22分鐘獲得12碼，但麥巴比主射，被蒙彼利埃門將莊拿斯安連撲出。

不過，PSG打開紀錄嘅1球，麥巴比都有功勞，佢右路傳中，導致對手法拿那沙高擺烏龍。上半場尾段，PSG再次獲得12碼，今次改由尼馬主射入網。

換邊後冇耐，尼馬罕有以飛身頭槌頂入，可見佢真係非常搏命。蒙彼利埃雖然由前鋒卡斯里入番1球，但阻擋唔住PSG強攻，基利安麥巴比、連拿度辛捷士各建一功，為PSG領先至5比1，即使補時蒙彼利埃入多1球，都對大局冇影響。

包括法冠盃在內，PSG近3場正式賽事全勝，合共轟入14球。

主角尼馬今場4次射門入2球，8次嘗試扭過對手有5次成功，仲有98次觸球，猶如球隊進攻大腦，呢位30歲巴西國腳日前落選今屆金球獎30人候選名單，今仗以行動證明實力，作出最有力反擊。