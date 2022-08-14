曼聯最貴新兵成毒瘤　對手：睇住佢嚟打！

曼聯今夏動用5,500萬鎊收購阿根廷中堅利辛度馬天尼斯，係坦哈格上任後最大收購，不過呢位貴價新援竟然成為球隊「毒瘤」，白禮頓同賓福特將帥齊齊爆料，話戰術上係睇住呢位身高1米75「矮仔中堅」嚟打，對賓福特一仗坦哈格都知出事，踢完上半場，就將利辛度馬天尼斯換走。

曼聯開鑼戰1比2輸畀白禮頓，白禮頓中場拉爾拉拿賽後爆料，話其中一項戰術係主打利辛度馬天尼斯嘅位置，今場賓福特亦照辦煮碗，領隊法蘭基賽後表示：「我哋知道喺佢(馬天尼斯)身上，有機會爭贏或搶贏第二點，我哋當然參考過白禮頓嘅戰術，正常嚟講佢哋係後場組織，但對住曼聯就不斷放長波，呢樣都係我哋擅長嘅踢法。」

坦哈格原本希望利辛度馬天尼斯嘅腳法同傳球能力，可以幫助球隊由後場開始組織推進，但佢只得1米75嘅身高就被打爆，今場輸第3球就係佢眼光光睇住賓美頂入，結果完半場就被華拉尼入替。

利辛度馬天尼斯其實可以勝任防中或者左閘，坦哈格可以考慮擺佢去其他位置，但踢中堅就危危乎。