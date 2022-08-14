打入Red Bull三人籃球賽決賽 林羽：3打3變數比較大

「Red Bull Half Court 三人籃球賽」於周日（14日），繼續在九龍灣啟業運動場，上演男子組第2日初賽，其中甲一球隊康仁福建的林羽等甲一戰將有穩健發揮，協助康仁體育會於第2輪分組賽以首名身份打入決賽。

有林羽等福建球員出戰的康仁體育會在兩輪分組賽都以小組首名晉級，打入決賽，當中康仁體育會於次輪分組賽，與建龍飛馬A及wow fitness同得2勝1負，需要計算小組總得分來決定出線名額。雖然康仁體育會的總得分與建龍飛馬A並列小組最高，但由於康仁體育會較早前擊敗建龍飛馬A，令康仁體育會成功首名晉級決賽日，wow fitness則以最佳第3名晉級。

林羽於分組賽最後一場敗予wow fitness後，表示球隊入局較慢以致落敗，因為3打3的變數較大：「時間短同埋而家賽制係入3分波就計兩分，所以有時手感一唔好，其實唔會好似全場比賽咁，下半場再提升狀態。」及後林羽得悉球隊出線後又指，對於決賽日有機會面對更多甲一球員感到興奮，因為自己並非特別看重勝負。這位康仁福建主力亦表示這個3打3比賽的水準較以往高，會有實力強大的外援出戰。

周六及周日的初賽結束後，意味男子組20支決賽隊伍悉數出爐，包括康仁體育會，由蔡龍德等永倫球員組成的康仁維肝及D.Twelve等。女子組方面，20支參賽隊伍，亦會在決賽日登場，爭逐冠軍。

決賽將在周六（20日），由早上9時30分至下午6時30分，在位於屯門愛定商場的H.A.N.D.S籃球場上演，屆時將會決出男女子組的冠軍。