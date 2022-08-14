港超聯　港會友賽輸波　組軍工作未完成

港超聯球隊港會周日（14日）於港會足球場，進行季前第三場熱身賽，面對甲組南華，最終以3比4落敗。賽後港會主教練東尼咸美頓（Tony），直言對球隊表現感不滿；他又透露球隊來季組軍工作仍未完成，並將簽入正在跟操的基奧、吳子聰。

港會今場由年青入籍門將Leonardo Costa 把關，後防包括潘家明、杜國樑，以及上季效力香港U23的吳子聰，夏比、安高沙坐鎮中場，里奧則負責在前線攻堅，而早前對晉峰梅開二度的前港腳基奧則因傷缺陣。

港會上半場佔盡優勢，26分鐘憑Raphael入球率先打開紀錄，之後雖被對手追和，但37分鐘一次罰球攻勢，杜國樑禁區內頭槌頂高，夏比門前成功補中，港會半場領先2比1。易邊後港會換入積施利、羅拔士高等球員，51分鐘卻被對方遠射得手，港會之後短時間內再失兩球，落後至2比4。比賽尾段羅賓士高雖然一度為球隊拉近比數，但最終港會仍以3比4僅負南華。

賽後主教練東尼咸美頓直言，今場屬於球隊熱身賽中表現最差的一場，所有球員完全不在狀態，整場讓對手取得大量控球權，加上門將的犯錯，最終落敗亦無可厚非，希望一眾球員之後盡快操弗。

港會即將於9月4日的聯賽首戰，作客面對深水埗，Tony卻直言餘下3星期的備戰時間並不充足：「中堅菲杜化仲未返嚟，羅賓士高、積施利啱啱完成隔離，喜比特、慕安保華同麥美倫，暫時又因傷踢唔到，備戰時間絕對唔夠，但我哋會盡力喺第一場聯賽，派出最強陣容。」Tony續指目前正尋找合適的本地球員加盟，希望可強化中場、左閘及防中位置，他又透露球隊將簽入正在跟操的前港超球員基奧、吳子聰。

而在完成隔離後首次為球隊上陣的積施利（Jack），賽後承認自己足足一個月未有訓練，暫時狀態明顯不足，但對重返港會表示開心。Jack 更同時透露來季目標：「希望球隊可以盡量贏波，以中游完成球季；自己就當然係拎到更多上陣機會，同埋爭取至少一個入波。」

至於上季效力香港U23的後衞吳子聰，則表示在港會操練接近兩星期，與隊友默契正逐漸建立，惟自己需要在場上更加放膽。即將第二年征戰超聯，「子聰」坦言最希望尋求進步：「上年第一年踢職業，表現唔係咁好，又未得到教練信任，但都學咗好多嘢，今年目標踢好啲，拎到更多上陣機會。」