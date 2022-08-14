倫敦雙雄各有隱憂　車仔熱刺捱「細」界

周日(14日)晚英超尾場爆發倫敦打吡，車路士主場硬撼熱刺。車仔仍處於重建階段，新兵史達寧又腳風唔順，必定先求穩陣，熱刺造訪剋星亦會小心翼翼，加上近年碰頭例少交收，不妨向2.5球嘅入球細埋手。(Now 621及611周日晚11時30分直播)

車仔除咗安達斯基斯坦臣同魯迪格已離隊外，馬高斯阿朗素亦有傳快將他投，急急簽入高列巴尼及古古列拿，防線仍需時間磨合。

至於簽入史達寧，係為咗解決前線欠缺數胡人物問題，但這名英格蘭國腳一向表現飄忽，首輪作客愛華頓雖然極具威脅，但亦浪費咗唔少良機，最終佢都係食白果，而車仔只憑佐真奴操刀12碼建功小勝1比0，主帥杜曹賽後更指眾將仍需提升體能，問題不少。

卡尼老孫仲未開齋

另一邊廂，熱刺喺首輪主場反勝修咸頓4比1，頭威頭勢，不過要留意，兩大王牌哈利卡尼及孫興民都冇士哥，4個入波有3球係後衞取得。

睇番雙方近5次正式賽事交手，熱刺全部輸晒，包括干地上季季中接手，連盃賽3鬥車仔都敗陣，似乎有啲格食格，以干地咁保守嘅風格，今仗唔敢冒進。加上近3次碰頭全開2球或以下，2.5球嘅細盤乃不二之選。