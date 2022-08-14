亞錦獎牌帶來動力 羅浩天本地男佩賽封王

康文署公開劍擊錦標賽周日（14日）圓滿結束，男子佩劍決賽由亞錦賽團體銅牌成員羅浩天和何思朗內訌，最終羅浩天以15比11力阻對手衞冕，捧走冠軍。今季男花和女重屢上頒獎台，羅浩天表示，佩劍隊亦深受到鼓舞，亞錦獎牌更加意義重大。

周日男子佩劍賽，小組賽全勝晉級的羅浩天直入16強，其後憑穩定表現先後擊敗王卓朗、任俊霖和陳智軒殺入決賽。另一邊廂，衞冕的何思朗同樣小組份勝晉級，但4強對張愷駿一戰，先後因手臂及腳部受傷，最終在落後7比10下，以15比13反勝入決賽。

決賽初段羅浩天佔優，一度拋離11比6，何思朗積極反撲，尾段追至11比13，但羅浩天冷靜應對，連取2劍，以15比11贏得冠軍。男佩今季表現有進步，亞錦賽勇奪銅牌，世錦賽亦闖進16強，自「大師兄」林衍聰2020年退役後，終於走出低谷，羅浩天表示，這面獎牌為亞運注入強心針：「阿聰退役後，我們一度迷失，因為以前都是他帶領我們。經過這幾年磨合，慢慢尋找屬於我們的打法。」亞運延期至明年，「阿天」心情期待，「今年初我已經轉為全職，全力為亞運備戰。花劍和重劍港隊近年獲得好成績，對我們都有正面影響，互相推動大家。」

女佩方面，梁洛文決賽以15比12擊敗朱詠翹贏得冠軍，同日女花由梁雅蕾以15比12力挫高珮慈封后。