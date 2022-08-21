外流港將　轉戰泰國T3 梁祐維投清萊城

年紀輕輕志不輕！今年1月13日剛滿20歲的梁祐維「一仔」，於上月結朿5年葡萄牙外流生涯後，拒絕港超球隊開出的聘約，選擇接受足球生涯另一挑戰，以外援身份加盟泰國T3球隊清萊城(Chiang Rai City)。將會穿上清萊城20號球衣的「一仔」揚言，會先努力爭取正選席位，繼而成為大港腳，再向投身更高水平聯賽的終極目標進發。

5年前透過東方龍獅「Project E」，展開外流之旅的梁祐維，上月約滿科瓦彼達迪後，一心繼續外闖。原先打算赴日、韓兩地的球會試腳，惟因兩地的聯賽已展開，並非理想的時機，故在經理人的安排下，決定轉戰泰國聯賽，經過兩個多星期之努力，「一仔」憑在操練和友賽中的優異表現，博得清萊城一紙「1+1」合約，並獲安排隨角逐T1聯賽的清萊聯練習。

對於成為清萊城目前兩個外援之一，亦是首位在泰國職業聯賽落班的香港球員，「一仔」表示會一如以往，珍惜每一分、每一秒的機會。「從好多前輩口中得知，香港球員外流從來都唔係一件容易嘅事，所以無論係踢葡甲、葡乙定T3，我都會傾盡全力，用表現去報答信任我同畀機會我嘅教練同會方。」「一仔」堅定地道。

清萊城乃清萊聯的二隊，陣中球員以老帶新，暫時除梁祐維外，還有一位日本外援。「隊友都好友善，好照顧我，知我一個人在異鄉，成日都關心我飲食同驚我悶。但我都習慣晒自己照顧自己，每日練完波就返屋企，之前喺葡萄牙因為啲嘢都貴，所以都係自己煮，但依家呢度生活指數低好多，我多數都叫外賣，當然我會食得好健康，阿爸阿媽唔使擔心。」

泰國T3聯賽將於下月初展開，由於「一仔」在之前的友賽都獲安排正選上陣，加上連日都隨清萊聯練波，故對首戰即有機會上陣，甚為樂觀。「信心係有嘅，但派邊個上陣係教練嘅工作，身為球員做足準備，迎接機會嘅來臨就得，其他嘢唔使諗咁多！」談吐比實際年齡成熟得多的「一仔」謂。

早前曾獲香港U23代表隊徵召的梁祐維，坦言下一個目標就是成為大港腳，並不擔心因在T3作賽，會讓港隊主帥安達臣走漏眼。「近兩年傑志喺『亞冠盃』都有同泰國球隊交手，港、泰兩地嘅球圈關係都密切，我深信只要自己喺場上有表現，就算安達臣睇唔到，都會有人話佢知、叫佢睇，都係嗰句，做好自己，等機會嚟到再好好把握。」司職中堅的「一仔」說。