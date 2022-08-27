港超聯　旗開得勝！冠忠南區兩蛋贈香港U23

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（27日）開鑼日，頭場由冠忠南區坐鎮香港仔運動場，迎戰香港U23。在864名球迷入場支持下，主隊最終憑史提芬彭利拿、李嘉耀上、下半場各建一功，以2比0旗開得勝。

主場出擊的冠忠南區今場全力出擊，伍瑋謙把守最後一關，中堅由杜度夥拍川瀨浩太，佐佐木周、鞠盈智在中場負責派牌，史提芬彭利拿、簡嘉亨則在前線攻堅。至於香港U23今場起用張俊軒、羅曉聰及郭子堦3名超齡球員，陳嘉宝、吳柏希及林智豐組成三箭頭。

實力較佳的冠忠南區，甫開賽卻收到壞消息，陳凱柏因膊頭受傷由翟廷峯入替。不過南區未有打亂陣腳，12分鐘史提芬彭利拿禁區內被張俊軒剷跌，球證直指12碼，「肥彭」親自操刀破網，南區領先1比0。

南區之後再接再厲，26分鐘「肥彭」接應隊友長傳，力壓張俊軒下，射門不中目標。7分鐘後李嘉耀右路傳中，佐佐木周勁射被龐焯熙橫身撲走。補時階段香港U23中場鄧筵霑遠射無功而還，半場南區領先1球。

易邊後南區繼續佔優，59分鐘再下一城，鞠盈智左路開出角球，李嘉耀近門頂成2比0。南區之後換入新加盟的艾華、何振廷，74分鐘差點擴大領先優勢，川瀨浩太接應鞠盈智角球，頭槌被門將龐焯熙接實。比賽尾段兩隊各自收起主力，今季回巢的劉學銘亦再次為南區披甲，最終冠忠南區維持以兩球擊敗香港U23，新季首場順利打開勝利之門。