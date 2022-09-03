卡塔爾世盃啤酒限購令　網民怒罵

今年卡塔爾世盃改喺年底舉行，已為全世界帶嚟唔少麻煩，但更麻煩嘅係該國仲有諸多禁忌，例如售賣啤酒有嚴格限制，引起球迷極度反感，卡塔爾世盃組委會最新公布嘅啤酒限購令，只容許賽事開賽前後售賣啤酒，令網民罵聲不絕。

外媒報道，卡塔爾世盃組委會制定比賽期間啤酒限購令，只容許開賽前3小時及賽後1小時售賣啤酒，但比賽期間嚴禁賣啤酒。此禁令係咩邏輯，旁人無法理解，但作為世盃贊助商「百威啤酒」就不得不發聲。

除咗球場內，百威啤酒只被准許在為期29日嘅世盃，每日下午6時30分至凌晨1時在多哈市中心主要球迷區提供啤酒，其餘時間禁止，呢個安排同以往嘅世盃賽事，球迷區全天候供應啤酒相差甚遠，而且價格昂貴，據悉每半公升啤酒售價為18美元。

百威啤酒發言人發表聲明：「我們正與國際足協密切聯繫，國際足協正與卡塔爾當局協調，以確保我們對賽事贊助行為受到尊重，並符合當地規則與規定。」

限酒令一出，網民一片罵聲，「世盃在極端地區舉辦真係麻煩」「唔食豬肉可以接受，連啤酒都唔飲得？」「卡塔爾可以辦世盃，但唔畀飲啤酒？」

除咗限酒，卡塔爾當地早前曾傳出世盃期間「禁蒲令」，賽後派對及非夫婦之間性行為均屬違法，搞到要國際足協出面解畫。