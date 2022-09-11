港超聯　林衍廷無限期停賽　賴嘉輝：要靠佢自己反思

標準流浪周日（11日）在「高級組銀牌賽」，以2比1險勝和富大埔，教練賴嘉輝賽後就林衍廷被球會內部處分一事作回應，透露流浪會向該名違反隊規的球員，處以無限期停賽，直至球員行為有改善才會「解凍」。

早前在網上流傳的街場比賽片段當中，有球員在對手侵犯後，報復腳踢對方頭部，隨後被球證出示第2面黃牌驅逐出場時，該球員更將球衣拋向球證。事後有指該名涉事球員，為流浪中場林衍廷，其所屬港超球會標準流浪，周六（10日）晚已發聲明指，決定就事件處罰林衍廷。是日林衍廷不在「高級組銀牌賽」的大軍名單之列，但仍到現場觀看比賽。

流浪教練賴嘉輝賽後就事件作出回應，透露球會內部決定林衍廷會無限期停賽，期間不會參與一隊訓練，直言現時要靠球員自身改過：「其實佢本性唔壞，佢係控制唔到自己嘅脾氣又貪玩，我哋試過鬧同哄佢，而家要靠佢自己反省。」「賴sir」表示林衍廷已承認錯誤，球隊會在他的行為有改進後，才會安排球員出場比賽。被問到會否再有其他處分，「賴sir」指有待球隊內部商量，現時首當其衝要教導球員，讓球員反思。