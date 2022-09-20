香港隊　顏樂楓、陳肇鈞向復元人士宣傳友賽

香港足球代表隊兩名成員顏樂楓、陳肇鈞（Philip），周二（20日）下午抽空到賽馬會大樓香港心理衞生會 ，探訪一班復元人士，藉此宣傳周六（23日）主場出擊對緬甸的友賽，並為回饋社會出一分力，「光頭」期望他們的入場支持，可令氣氛更加熱鬧。

在活動開始前，顏樂楓及陳肇鈞先在服務經理袁敬堯社工帶領下參觀中心設施；隨後兩人便向一班復元人士，分享早前遠赴印度出戰「亞洲盃」外圍賽的經歷，又帶領他們一同進行簡單熱身，以及「一腳傳一腳」的破冰小遊戲，大家可謂打成一片。而活動過後一眾參加者，除了可以與兩名港隊代表合照，以及取得親筆簽名外，更獲得由足總送出的紀念品，當中包括周六（23日）對緬甸友賽的門票，絕對是滿載而歸。

一班復元人士在活動中顯得相當主動及投入，顏樂楓對此感到開心，他續指自己在大學時期曾修讀相關科目，希望外界可以視復元人士為正常人，與他們有更多交流及接觸。另外，「光頭」又期望他們可以入場觀看港隊的友賽：「我覺得全香港市民、所有社會上嘅人士，到時都應該一齊入場，咁樣場波先會熱鬧同開心。」

至於陳肇鈞則認為這次活動意義很大，尤其自己平常可能只顧練波，忽略了一些有需要人士，Philip續指希望透過足球凝聚社會：「足球喺世界各地都係共同語言嚟，可以凝聚一班人，而自己身為足球員，就希望做到一個好榜樣，帶出健康同勵志嘅訊息，去感染其他人。」