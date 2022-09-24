世盃大學搏擊運動會港將一日擸3金　薩百朗成雙金王

正在土耳其薩姆松出戰2022年FISU世界盃大學搏擊運動會的香港大專武術隊，在第三日賽事獲得3金1銀，當中就讀香港浸會大學的薩百朗於男子太極拳項目取得金牌，成為港隊今屆賽事暫時唯一一位兩金得主。

薩百朗賽後表示︰「拿到第一面獎牌之後，今日覺得自己放輕鬆地打，更加有自信，很幸運地可以收獲第二面獎牌，我都滿意今日的表現。」

教大的楊千締亦有好表現，繼首日出戰女子太極拳掛銀後，今日在女子太極劍項目取得金牌。她指︰「很高興可以在太極劍獲得一面金牌，是背後不少得教練、領隊、師兄師姐和家人在背後的支持。今日的比賽因為有了第一場的經驗，我更加放鬆地享受比賽。亦都表現到自己應有的水平，我亦會繼續努力準備好下一次的比賽。」

港隊同日第三面金牌來自女子槍術項目，就讀香港理工大學的沈曉榆取得9.4分，以0.05分力壓馬來西亞選手奪得金牌。她在賽後表示︰「今次比賽很感謝各位教練及領隊，亦很好榮幸可以代表香港理工大學參賽。事隔三年後終於能夠參加國際賽事，今日對自己的表現都還算滿意，但是希望明天可以表現得更好，取得好成績！」

同日男子刀術比賽，兩名港將何彥政及郭君皓分別取得銀牌及第四名，來自香港浸會大學的何彥政表示︰「多謝香港大專體育協會給予我這次參賽的機會，亦多謝香港武術聯會對我一直的栽培，感謝啟蒙老師李暉師傅過程中的悉心指導。本次比賽能與各國大學頂級運動員一起比賽意義重大，賽前也一直為了這個比賽準備了很久，我在這次比賽中獲益良多，亦取得理想成績，是對自己的一個肯定。」

沈曉榆和何彥政將於今日（24日）出戰女子劍術及男子棍術，期待港隊繼續傳來好消息。

香港隊今日（24日）賽程︰

何彥政（浸大）男子棍術

劉寶欣（浸大）女子南拳

沈曉榆（理大）女子劍術

FISU世界盃大學搏擊運動會（FISU University World Cup Combat Sports）由國際大學運動總會（International University Sports Federation, 簡稱FISU）所主辦，為一個綜合6項搏擊運動（包括拳擊、空手道、泰拳、桑搏、摔角及武術），同時是一個以大學為單位的國際運動會。首屆賽事於本月21至30日在土耳其薩姆松舉行，賽事吸引共430間大學，來自57個國家及地區共762名運動員參加。香港大專體育協會派出12名運動員和6名職員，共18人的代表團，分別參加武術及空手道項目。