重返港會接受磨練　杜國樑：為落場機會戰鬥

身高1米93、司職中堅的杜國樑（Alex），去年曾經到法國地區聯賽效力。這位「港會193」今季重返港會懷抱，冀通過在歐洲體會到的經歷，鞭策自己在場上奮鬥，爭取出場機會。■圖、文：鄧文滔

Alex在2016至17年球季首度與港會踏足港超賽場後，便到美國升讀大學。之後曾於2020年加盟班霸傑志，當時與球隊操練的經歷令他獲益良多，尤其其中一位教練團成員，為前南韓國家隊後衞金東進（Kim）。提到Kim，杜國樑指對方會提點自己場上的站位，應對不同情況的方法等，從而運用適當的策略完成防守：「佢可以勝任左閘同中堅，球技水平真係好高，感激佢向我分享咗好多經驗。」講到金東進時，Alex口中盡是感恩之情，透露對方除了傳授經驗，也會安排額外訓練：「佢嘅訓練方法令人好攰但又的確好硬淨，當我諗番呢啲額外訓練，就好想多謝佢，因為佢教識我好多嘢。」

外流法國見識訓練態度

對年輕球員而言，如果有幸到外國球隊效力，過程中肯定成長不少。Alex去年效力法國地區聯賽球隊ASA Issy，當時球隊訓練強度十足，但他未有被這種環境嚇怕：「每次練波，隊友永遠唔會就住我，吓吓都好硬淨。教練話到明就算練波，隊友之間都唔使留力，大家都要認真，咁先可以爭取到人哋嘅尊重。」Alex所說的絕不是鼓勵「打茅波」，而是要展示出爭取出場機會之決心，要為自己的位置「戰鬥」：「我想喺香港多啲見到呢種態度，年輕球員努力拚搏，可以畀教練知道，佢想做正選。」Alex指自己選擇重投港會的原因，正是想踢更多比賽：「要成為出色嘅球員，就一定要每個禮拜踢比賽，咁先可以累積更多比賽經驗。」

杜國樑檔案

出生日期：1998年12月24日（23歲）

身高：1米93

司職：中堅

球衣號碼：4

曾效力球隊：傑志、ASA Issy（法國地區聯賽）

現效力球隊：港會

兩兄弟愛講波經

今季Alex再與港會征戰港超，意味他終於可以同投效深水埗的哥哥杜國榆（Remi）於香港頂級聯賽交手。Alex對此感到十分興奮，笑言兩人私下都會開玩笑，比較所屬球隊的表現：「之前兩隊踢友賽，佢話深水埗踢得好好多，我就話我哋港會都有好多機會入波。」連同港超聯及「菁英盃」，港會今季會與深水埗對賽最少4次，且看「杜氏兄弟對決」會在場上，擦出多少火花！