港超聯　史提芬重返本地球壇加盟深水埗

早前已在上仗「菁英盃」對港會，率先亮相的新球員史提芬及奧利斯，深水埗周三（12日）正式公布兩人加盟的消息，新季將分別穿上3號及30號。而以自由身來投的前冠忠南區後衞史提芬，則對再次重返本地球壇表示興奮。

現年21歲的史提芬為名帥狄恩的兒子，前季才投身職業足球效力冠忠南區，但上季離隊後卻一直未有班落，他透露自己曾赴海外試腳：「我去咗印尼，喺當地球隊嘅一隊跟操咗幾個月，曾經喺友賽上陣，但最終無正式簽約。」上月初才回港的史提芬，認為港超足球水平很高，對年青球員發展有一定幫助，直言能夠重返超聯感到十分興奮，今季目標希望獲得更多上陣機會，以及為深水埗爭取勝利。

上季一度淪為失業球員的史提芬，曾跟隨香港職業足球員協會（HKPFA）操練保持狀態，更因此認識深水埗新帥郭嘉諾，他坦言自己今次獲「郭Sir」邀請加盟，同時亦對他十分欣賞：「之前喺PFA合作過，對『嘉諾Sir』有一定認識，知道佢好著重細節，對足球戰術有好深認識，好清楚自己做緊啲咩，好有信心佢幫到球隊。」

深水埗季初成績未如理想，史提芬卻認為球隊陣中擁有不少高質素球員，而冠忠南區、傑志同樣屬於實力分子，大敗予它們亦無可厚非，他期望自己可以加強球隊防守能力：「深水埗需要幫助，加盟後最重要係令防守變得硬淨，同埋提升對抗性；另外希望憑住我嘅領導力，令大家喺場上更有記律性。」

至於另一名新兵奧利斯，早前據主帥郭嘉諾透露，會以借用形式由標準流浪來投，但深水埗指這名烏克蘭門將目前已完成轉會手續，將正式加盟球隊。

奧利斯

Oleksii Shliakotin

位置：門將

球衣號碼：30

球衣注冊名：Aleks

出生日期：1989年9月2日

身高：1米97

體重：91.1kg

出生地：烏克蘭、基輔

前所屬球會（只列出香港效力球隊）：標準灝天、標準流浪

史提芬

Stefan Antonić

位置：後衞

球衣號碼：3

球衣注冊名：S.Antonić

出生日期：2001年2月6日

身高1米74

體重：76kg

出生地：香港

前所屬球會（只列出香港效力球隊）：冠忠南區