港超聯　東方主場遇晉峰　鬥攻鬥入波！

【東網按次收費直播】

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（16日）尾場賽事，東方於旺角大球場迎戰晉峰。東方今場有新兵蔡立靖首次擔正，為箭頭巴杜姆提供支援；晉峰則有艾拔簡勞坐完波監擔正，卡爾特納坐陣中場，播磨浩謙與費利浦薩負責攻堅。（on.cc東網周日晚6時直播）

東方正選：

1 葉鴻輝 [GK]

2 亞歷斯祖

3 高素巴耶夫

6 胡晉銘

9 巴杜姆

10 蔡立靖

11 黃皓雋

16 梁振邦 [C]

23 孫銘謙

27 馬高斯

30 黃梓浩

晉峰正選：

1 林駿杰 [GK]

6 葉卓文

7 林樂勤

8 卡爾特納

9 播磨浩謙

10 黃偉國

20 鄭璟昊 [C]

22 劉君正

27 費利浦薩

38 艾拔簡勞

44 黃政德

東方後備：

26 廖富源 [GK]

40 鍾凱文 [GK]

5 朱康銘

13 朱偉鈞

22 梁冠聰

24 黃偉駿

42 楊棟棋

44 柏拔

55 馬希偉

62 劉浩揚

66 李卓軒

晉峰後備：

14 羅澔陽 [GK]

4 曾仲楠

5 楊憲樂

11 紀思昊

17 何思哲

28 邵昀俊

72 翁嘉禧

75 周睿弘

77 伍家揚

80 班哲文

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（16日）繼續激戰連場，當中兩場直播戲碼，繼深水埗與和富大埔合演「地區打吡」之後，尾場上演東方坐鎮旺角大球場迎戰晉峰，雙方均重用本地年輕球員，碰頭事必大爆青春火花。（on.cc東網周日晚6時直播）

東方去仗以1比5大敗於傑志腳下，主教練盧比度（Chino）認為球員士氣未有受太大影響，表示球隊需要向前看：「我哋會總結上場嘅表現，將失利忘記，依家我哋全力面對今場賽事。」超過一個半月再於聯賽出擊，Chino表示非常期待，並揚言晉峰不易應付：「今季我哋唔會有易踢嘅比賽，但呢場波我哋需要贏，要贏就需要付出全力。」中華台北代表蔡立靖早前加盟，Chino深信這位新兵絕對能夠幫到手；此外，楊棟棋完成港隊U17征途後已歸隊。

巴杜姆（Victor）上場攻入東方今季開齋波，惟他透露賽後自己心情複雜：「入波固然開心，可惜唔足以幫助球隊取勝，嚟緊唯有入多啲波。」這位西班牙前鋒上季面對晉峰攻入來港後首個入球，今場再遇「粉紅軍團」，Victor表示有信心再搶「士哥」，球隊力爭今季首勝。

晉峰上場「菁英盃」對標準流浪，落後1比3下成功追平，主教練鄧冠研表示對提升士氣有很大幫助，希望球員可以藉此更加相信自己。東方剛大敗而回，但「鄧Sir」認為對方表現並非太差，特別在上半場亦與傑志鬥得勢均力敵，今場有一定挑戰性：「東方反擊好快，依樣都係球隊防守嘅弱點，我哋要小心對方長傳，同埋唔可以畀太多時間佢哋慢慢組織，希望贏波。」值得一提，中堅艾拔簡勞是役刑滿復出。

中場伍家揚最近遭受傷患困擾，他承認自己狀態未足：「一路踢都有陰影，好多動作唔敢做，另外隻腳仲痛緊，覺得以自己能力，上場應該可以踢得更好。」首次倒戈東方，「家揚」坦言會以平常心面對，會盡力爭取好表現，進一步證明自己。