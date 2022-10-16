港超聯　馮冠鳴奪POM：勝負分野在於鬥心

今季重返港超的和富大埔，周日（16日）於「中銀人壽香港超級聯賽」以4比0擊敗深水埗，比賽中表現出色的大埔防守中場馮冠鳴，賽後大埔被選為「賽事最佳球員」（POM）。大埔今季防守表現不失禮，馮冠鳴認為要歸功於教練部署，並指出今場勝負分野，在於全隊鬥心更強。

「可能餓咗兩年波冇踢頂級聯賽，好想話畀人聽我哋係得嘅。」賽後獲選POM的馮冠鳴講到。今場面對同屬新升班球隊的深水埗，大埔進攻清風送爽斬獲4球，繼月初「菁英盃」之後再擊敗深水埗，馮冠鳴認為大埔贏在鬥心比對手更強：「我哋唔敢去諗我哋同對手差距幾大，我哋自己都係啱啱由甲組上嚟，每一場比賽都冇得掉以輕心，對手換咗新教練同新門將，你永遠都唔會知佢哋今日會唔會有特別部署；我哋每一球波都要去爭，呢個係我欣賞球隊嘅地方，雙方比較起嚟，可能有啲55波我哋會選擇去晒，咬埋嗰啖氣。」

除了球隊鬥心之外，馮冠鳴亦對現時自己在場上的定位感滿意：「每次都可以防守得好好，再等待機會去入波，好欣賞教練畀呢個定位我，可以保護好防線，再將個波畀負責進攻嘅隊友，去完成呢見事（取勝），所以隊友都應記一功。」