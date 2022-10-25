角色轉變心態大不同　林樂賢係時候騷哥利

林樂賢（Jerry）今季加盟香港U23，儘管這位小將僅得約3季港超經驗，但在隊中已屬「港超年資」較長一員。Jerry揚言不會再抱着自己是年輕球員的心態比賽，希望可以盡情發揮能力表現自己，在球場上為球隊作出更多貢獻。■圖、文：鄧文滔

Jerry小時候與葉卓文及伍家揚兩位現役港超球員，一同在車路士足球學校（香港）學法。3位「01仔」於2019年更齊齊效力當時仍在港超角逐的愉園，Jerry謂當時有着深厚的「兄弟情」：「踢愉園嗰時好開心，因為好多球員都係車路士足校出身，大家由細識到大，練完波有講有笑。」

幾位相識超過10年的兒時隊友，從青年軍開始打拼，舞台亦由青年組賽事變為頂級聯賽，故事相當熱血。可惜這個美夢僅持續兩季，愉園決定自降甲組，一班「師兄弟」要各散東西，Jerry對此十分婉惜：「我哋嗰時嘅班底幾有潛力，又有米基爾、查理史葛同盧斯安奴呢啲外援。如果可以踢多幾年，可能有機會攞到冠軍。」

喜見師兄弟為足球奮鬥

儘管「快活谷」自降，一眾舊隊友各奔前程，但大家一樣在足球路上繼續堅持，這點正是Jerry所樂見：「我都好想同班『兄弟』一齊成長，一齊爭盃。雖然最後無奈要各散東西，但好開心見到大家仍然為足球努力。」

Jerry上季離開愉園後轉投東方龍獅，隨後以借將身分加入匆匆組軍的香港U23，他覺得這是成長的好機會，故今季決定正式加盟球隊：「上年喺度踢得開心，同埋球隊畀我一個好好嘅平台去發展，上陣時間更多，我同職球員都相處融洽。」Jerry形容香港U23與愉園十分相似，兩隊都較注重年輕球員的發展，同時他已準備用全新心態迎戰新一季：「喺香港U23入面，我已經算係有多啲港超經驗，所以肩負嘅責任亦多過踢愉園嗰陣。今季係時候要表現自己，唔可以仲當自己係小將。」

林樂賢Profile

˙出生日期：2001年11月19日（20歲）

˙身高：1米73

˙司職：進攻中場 / 左中場

˙球衣號碼：19

˙曾效力球隊：愉園、東方龍獅

˙現效力球隊：香港U23

首次兄弟對決勁難忘

2020年9月25日，當時富力R&F在小西灣運動場以5比2擊敗愉園，球迷眼中可能只是一場普通港超賽事，但Jerry就對該仗相當難忘，因為他終於能與當時效力富力R&F的哥哥林樂勤同場競技：「因為我哋第一次喺職業舞台對壘，其實無論我哋係隊友或者對手，我都好珍惜同阿哥踢波嘅時光。」

欣賞阿哥林樂勤夠堅毅

Jerry笑言兩兄弟平常的話題都離不開足球，又會互相學習，其中自己從兄長身上最大的得着，是其「堅毅」的態度：「佢傷過兩次十字韌帶，我好欣賞佢好畀心機做健身同物理治療。」被問到會否希望兩人日後可以攜手合作，Jerry直言對這方面未有特別憧憬：「只要大家都喺足球路上繼續奮鬥，已經好足夠。」