港甲　高力北區3連勝　中西區佳聯元朗握手言和

港甲踢過4輪之後，多支區隊於積分榜前列爭持激烈，中西區與佳聯元朗在過去1輪賽事合演入球騷，最終以2比2握手言和，至於踢少1場的高力北區，則繼續強勁走勢，以3比0輕取騰翱MG，取得開季3連勝。

過去1輪港甲焦點對決，非中西區與佳聯元朗周日（23日）在小西灣運動場上演的地區打吡莫屬。早前與九龍城互交白卷的中西區，今場踢法強韁，法國前鋒布蘭克和許宏鋒開局初段各入1球，上半場早早取得2球領先優勢。落後的元朗全力反撲，先有後備入替的黃智康門前補中，為球隊扳回一城，臨完場前補時階段，奧斯文尼接應李藹軒傳中頭槌建功，最終幫助元朗以2比2逼和中西區。

今季整體實力不俗的高力北區，開季已經先後擊敗凱景與愉園，周日（23日）在將軍澳足球訓練中心面對騰翱MG，北區繼續交出好表現。先有梁國威接應羅俊仁斬中射入，換邊後為球隊打破僵局。及後方俊業窩利抽射得手，為北區拉開領先優勢。比賽後段，方俊業交出直線，早前隨港隊U21出戰「U21亞洲盃」外圍賽的宏愷志把握單刀機會，幫助北區「埋齋」，最終鎖定3比0勝局。至於甲組另一支不敗之師駿英九龍城，則以2比1擊敗凱景，憑較佳得失球差優勢重登榜首。