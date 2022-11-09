中超　開齋兼絕殺　茹子楠：難以想像

中超周二（8日）上演第24周賽事，外流港將茹子楠在臨完場補時階段，攻入中超首球，

帶領梅州客家以3比2絕殺河南嵩山龍門。賽後「茹子」表示難以想像，又指完成了生涯其中一項小目標後，此刻心情依然相當抗奮及激動。

今場復任正選的茹子楠擔任右閘，上半場兩隊互無記錄，易邊後主場出擊的梅州客家卻兩度失守，不過之後成功追平，補時階段「茹子」尾柱接應隊友橫傳，禁區內右腳勁射破網，最終助球隊以3比2反勝河南嵩山龍門，終止4場不勝頹勢，繼續排在中游位置。

賽後攻入中超首球的「茹子」接受本報記者訪問，直言心情目前依然十分抗奮、激動：「當我入咗球波，其實腦海一片空白，淨係覺得好雀躍，尤其係絕殺；成件事好難以想像，同埋達成咗職業生涯一個小目標。」

「茹子」今季加盟梅州客家後，暫時已在聯賽上陣10場，錄得1入球、1助攻，他指個人感覺還好，但承認需要繼續進步：「一對一防守，身體對抗性要改善；另外球隊比較注重團隊合作，有時自己會諗好多嘢同隊友配合，進攻方面要更加果斷。」

外流中超接近3個月，「茹子」續指自己大致習慣當地居住、飲食等生活模式，唯獨作客比賽仍要時間適應：「去武漢、北京依啲地方要長征，搭飛機或者長途巴士、火車，可能用成日時間，之後練一兩日波就正式比賽，會真正感受到作客嗰種劣勢感覺。」