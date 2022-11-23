《足球小將》神劇情　日本反勝德國2比1

世盃E組搶分大戰，德國對日本上演《足球小將》神劇情，日本在半場落後1球劣勢下反勝德國2比1，日本領隊森保一今仗布陣派出多名在德國聯賽搵食球員正選上陣，「以德制德」策略，兼且下半場神調動奏效，取得重要勝利。

德國隊長紐亞今仗未有如賽前所講戴上反對歧視性小眾嘅「彩虹臂章」，奏國歌亦一切如常，但在拍攝正選陣容合照環節，11名正選球員全部用手掩住口，暗示「被禁聲」，向國際足協發出無聲抗議。

今仗形勢上德國主動搶攻，日本打快速反擊。開賽7分鐘日本率先出招，伊東純也右路送個靚波入禁區，前田大然空晒一射破網，可惜佢衝得太前越咗位食詐胡，但已經向德國後防發出警號。

德國其後撳住打，先有甘美治勁射被門將權田修一撲出，其後大衞拉林左路進侵被權田修一踢跌，德國博得12碼，由根度簡操刀破網領先1比0。完半場前夏維斯一度送球入網，但越位在先食詐胡，德國半場領先1球。

易邊後德國繼續攻，基拿比右路施射高出，又有根度簡近射中柱，未能擴大比數，埋下輸波伏線。日本憑3個後備合力炮製扳平入球，三笘薰左路交南野拓實近射，被紐亞撲出，弗賴堡中場堂安律補射破網，75分鐘日本追成1比1。83分鐘日本再下一城，波琴前鋒淺野拓磨突破越位窄位射網頂得手，日本末段反勝2比1，全取3分。