加盟港會首戰職業賽場　李小恆把握「空檔年」爭佳績

港會開季以來戰績驚喜連連，除了在聯賽賽和冠忠南區外，更曾經作客擊敗深水埗和標準流浪，於「足總盃」首圈更淘汰晉峰。其中擅於盤扭的李小恆（Merkies），更令球迷眼前一亮，這位來自法國的年輕人，今季首度踏足職業賽場，他希望能夠成為球隊的常規正選，盡力為港會爭取成績，在球場上展翅高飛。

在巴黎鄰近地區出生的Merkies，小時候接觸過不同種類的運動，例如游泳及網球等，最終Merkies被足球深深吸引：「每次踢波嗰陣，都覺得呢個運動好好玩，同埋喺電視見到基斯坦奴朗拿度同美斯嘅比賽，真係好好睇，好多人都會想踢到佢哋咁勁。」不過，他當時只視這項運動為興趣，直到約12歲時開始受到當地球探注意，就令其決定向足球方面發展：「12、13歲嗰陣，有啲球探嚟睇我比賽，我由嗰陣先開始認真對待足球。」

Merkies於2016年，跟隨母親來到香港，他坦言起初誤以為足球在香港並不流行，因而希望繼續在歐洲生活：「我嗰陣仲想留係歐洲踢波，同埋以為足球喺香港唔太流行，但後來加入咗港會青年軍，可以繼續踢波，日子都過得幾開心。」李小恆加盟港會青年軍至2019年，之後到法國升讀大學，現時尚有兩年才畢業的Merkies 選擇今年為「空檔年」（Gap Year）：「今年係我嘅Gap year，令我可以專注踢波，今季完咗之後會再決定未來嘅打算。」

「地標戰」贏波畢生難忘

港會今季首場聯賽以1比0擊敗深水埗，李小恆當時後備登場，上演職業生涯「地標戰」，Merkies回想起來仍然感到相當興奮：「對深水埗嗰場聯賽，對我嚟講係好重要嘅時刻，因為嗰場比賽代表職業生涯正式開始，嗰場球隊仲贏埋波，所以印象好深刻。」Merkies形容當時在場邊準備入替時，感覺猶如達成一項成就，但他相當清楚，這場比賽只是其職業生涯的起點：「我嘅職業生涯只係啱啱開始，仍要不斷努力，盡力表現自己嘅實力，希望可以有美好嘅將來。」

母親「開綠燈」 足球夢啟航

許多人小時候都有個「足球夢」，不過最終夢想成真當上足球員的僅屬少數，畢竟「職業足球」是一個汰弱留強的行業，因此Merkies也曾與家人出現意見分歧：「我想踢更高水平嘅足球比賽，但屋企人想我畀心機讀書，因為佢哋覺得如果踢唔成職業足球，都可以搵到嘢做。」為人父母，儘管其想法與子女有衝突，但終歸只是想確保孩子可以健康成長。因此，當Merkies的媽媽了解到其子有力朝足球發展後，也願意「開綠燈」：「媽咪對足球認識唔深，所以佢問教練意見，最後媽咪都畀我踢波，依家我哋喺香港一齊住，佢畀到好大支持我。」

李小恆Profile

出生日期：2002年 4月15日（20歲）

身高：1米82 司職：左翼

球衣號碼：19 現效力球隊：港會

曾効力球隊：

Noisy Le Grand FC、FC Bry、巴黎聖日耳門、阿積士（青年軍）