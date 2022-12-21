聖若瑟對協同陷苦戰　鄧力嘉6記三分波搶回勝仗

全港學界精英籃球比賽進入次階段比賽，D1港島區冠軍聖若瑟書院周三（21日）大戰D3港島區冠軍協同中學，前者上半場意外陷入苦戰，最終聖若瑟憑隊長鄧力嘉狂轟6記三分球，以48：41險勝，周五（23日）將會重遇學界決賽對手張振興伉儷書院。

聖若瑟書院首階段3戰全勝晉級，次階段首場面對F組次名協同中學，後者擊敗中華基督教青年會中學及深培中學晉級。兩軍開戰鬥得激烈，協同入局較快，其中隊長黃頌文連得5分，而聖若瑟則有麥高銘轟8分，「綠軍」以15：14稍微領先。第2節協同在防守及搶板方面做得不錯，製造了不少反擊機會，兩軍進入拉鋸戰，協同半場僅以20：23落後。

換邊後，聖若瑟隊長鄧力嘉挺身而出，第3節狂轟4記三分球，終於將比分開至41：33。協同苦苦堅持，尾節成功阻止鄧力嘉外圍得分，蔡偉民亦交出今場第3記三分球，最終協同以41：48僅負聖若瑟。

今場轟6記三分波、獨得23分的鄧力嘉賽後承認，球隊入局慢以致上半場頻頻失守：「大家今場好緊張，可能因為有3、4個隊友生病未在狀態，所以集中度比首階段差一點。」他直言面對密集式賽程，對球隊體能有頗大考驗，但他有信心帶領球隊走得更遠：「首階段之後，球隊打起信心，默契亦愈來愈好。上次決賽對張振興，我很後悔自己未能挺身而出，今場終於做到了。好開心聖若瑟可以重返精英賽，我好想幫學校贏冠軍！」