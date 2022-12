徐遠征加盟香港東方　披24號球衣征ABL

積極組軍備戰ABL的香港東方籃球隊今日宣布,已羅致26歲後衞徐遠征加盟,意味着「徐氏兄弟班」將為球隊並肩作戰!徐遠征將繼續披上24號球衣,踏上他一直希冀的職業球員路。

身高1米91的徐遠征,出生於籃球世家,爸爸徐增平曾是廣州球隊一員,媽媽劉克先是前中國國手,他和哥哥徐遠成自少與籃球結下不解緣。徐遠征在美國留洋期間,曾代表Rice University征戰NCAA第一組別賽事,他近年在香港甲一聯賽屢創驚喜,成為福建策動及得分主力,突破能力出眾,亦曾入選香港代表隊。即使疫情爆發,也沒停下腳步,安排一套長期計劃,提升技術和體能,成效在應屆銀牌賽中彰顯,他對南青一仗憑準繩的中距離,攻進29分;最後一場對東方,更投進6顆三分球,轟進36分。

徐遠征將披上本身慣常使用的24歲球衣,首個為香港東方出戰的賽事,將是下月2日展開的「2023年度ABL東南亞邀請賽」,球隊將到新加坡、印尼、馬來西亞及越南進行14場比賽,爭取打入決賽周。而東方亦已物色外援助陣,力爭佳績。

球員: 徐遠征 Oliver Xu

號碼: 24

身高: 191cm

體重: 88kg

位置: 控球後衛/得分後衛

年齡: 26

過往球隊: 康仁福建、南青、永倫

過往成就: NCAA D1 (Rice University)、Nike All Asia camp all star 2015、HKIS (champions in 2013-14)