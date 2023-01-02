菁英盃　「藍鳥」乘勇撲擊「粉紅兵團」

【東網按次收費直播】

旺角大球場周一（2日）上演1場「菁英盃」B組賽事，傑志與晉峰正面交鋒。傑志今場作出不少輪換，王振鵬把守大門，趙聡悟聯同鄭展龍及張廣然，為前線擔正的潘沛軒提供支援。晉峰方面，葉卓文扼守中路，卡爾特納負責控制中場，伍家揚負責側擊，支援費利浦薩爭取入球，播磨浩謙先列後備。

傑志正選：

1 王振鵬 ［GK］［C］

7 明加索夫

11 沙根巴耶夫

18 周緣德

20 趙聡悟

22 賓紀文

24 顏卓彬

28 鄭展龍

30 張廣然

66 曾以行

99 潘沛軒

晉峰正選：

14 羅澔陽［GK］

5 楊憲樂

6 葉卓文

7 林樂勤

8 卡爾特納

20 鄭璟昊 ［C］

22 劉君正

27 費利浦薩

28 邵昀俊

44 黃政德

77 伍家揚

傑志後備：

86 保羅 ［GK］

2 羅梓駿

9 丹恩奴域

10 基爾頓

12 杜馬思

15 羅拔圖

17 米基爾

19 黃洋

72 曾俊軒

77 費蘭度

88 艾力士

90 袁振謙

晉峰後備：

1 林駿杰 [GK]

4 曾仲楠

9 播磨浩謙

10 黃偉國

17 何思哲

18 梁子鍵

19 歐陽浩銘

72 翁嘉禧

75 周睿弘

----------------------------------------------

「菁英盃」周一（2日）上演獨腳戲，傑志於旺角大球場迎戰晉峰。雙方上月中曾在同樣賽事交手，大勝而回的「藍鳥」，今場當然希望食過翻尋味；不過「粉紅兵團」為終止連敗走勢，今場亦必奮力抵擋，攻防大戰一觸即發！（on.cc東網周一下午3時直播）

傑志剛於「高級組銀牌賽」淘汰理文晉級決賽，各項賽事豪取8連勝，總監兼主教練朱志光指球隊經歷大半季，已逐漸適應各隊的死守戰術，因此已找到方法破解密集。上季港超因疫情腰斬，但「藍鳥」仍成功殺入亞冠16強，「朱Sir」希望球隊在新一年，能夠取得好開始：「2022年喺疫情下，絕對屬於豐收嘅一季，我都好滿意。今場梗係贏波最開心，另外都想球員繼續進步，同埋保持健康。」

年僅19歲的後衞曾以行（Ellison），今季第二年征戰超聯，但他指自己在場上有點「諗得太多」，導致出現不少失誤，希望接下來踢得簡單，以及在傳球上更果斷，新一年目標做好本分，盡力爭取成為球隊正選。「藍鳥」早前曾大炒晉峰，但Ellison強調今場絕不會輕敵：「對方中前場配合、默契唔錯，組織幾細膩同有威脅，上場創造到唔少機會，今場防守要再集中啲。」

晉峰上場1比6大敗予傑志，各項賽事遭遇4連敗，總教練何信賢承認球隊近況表現差勁，期望今場能嘗試減少大意失誤，並以1分為目標。「何Sir」透露球隊已羅致一名國腳級外援，但目前工作簽證仍未獲批，預計這名翼鋒1月頭可抵港參與操練，藉此增強入球能力。

翼鋒林樂勤（Jordan）去年左腳再度遭受十字韌帶撕裂，但今季復出後暫時累積3個入球，打破單季個人紀錄，他對此表示開心，又指自己在場上，需要顯得更有決心，有信心整季可射入8至10球。今場再對「藍鳥」，Jordan認為球隊務必提升把握力：「傑志上場可能得幾個機會，但全部都變成入波；而我哋就要5個機會先入到，依樣嘢要改善。今場係新一年第1場，點都想拎分。」