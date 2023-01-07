港超聯　深水埗增兵行動展開

重返頂級聯賽後至今未嘗一勝的深水埗，周六（7日）透過球隊fb專頁公布，兩名跟操一段時間的本地球員波比及張志昊，經教練團一致認可表現後正式加盟。兩名新兵將於周日(8日)舉行的「菁英盃」分組賽候命。

曾於西班牙接受訓練兩年的張志昊表示：「首先多謝『嘉諾Sir』同教練團嘅信任，令我有機會成為職業球員。作為球隊年紀最輕嘅球員，希望可以向唔同前輩學習球場內外嘅知識同態度，亦都希望透過之前外流嘅經驗幫到球隊，為餘下嘅聯賽同『菁英盃』爭取到好成績。」

消息指波比和張志昊，只是深水埗增兵行動之開端，日內將公布其他新援名單。

【球員檔案】

Kiranbir Singh （波比）

司職：中場

球衣號碼：20

出生日期：1998-09-27

身高：181 cm

體重：66.6 kg

出生地：香港

曾效力球會：沙田、元朗、天水圍飛馬(只列部分)

張志昊 Chang Chi ho

司職：後衞

球衣號碼：16

出生日期：2003-11-11

身高：175.5 cm

體重：68 kg

出生地：香港

曾效力球會：Mar Menor FC B（西班牙第5級別聯賽）