菁英盃　首騷罰球起孖　神田夢實跟過猛人學嘢

標準流浪於周日（8日）在旺角大球場上演的「菁英盃」B組賽事，以2比1擊敗小組「1哥」傑志，其中為流浪演出「地標戰」的日本中場神田夢實，兩度靠罰球攻破傑志大門，成為球隊贏波功臣。這位首次登錄港超賽場的日援，對自己首騷表現感驚訝，並透露過去效力北海道札幌岡薩多時，曾跟隨前日本國腳小野伸二學法，苦練罰球功夫。

今場流浪有多位新兵獻出處子戰，其中上周五（6日）才正式加盟的神田夢實，表現可謂最搶鏡。神田夢實下半場後備入替，於比賽中大騷其「罰球專家」功架，個人梅開二度。職業生涯首次外流的神田夢實，賽後在同鄉兼隊友林遼太協助翻譯下接受訪問，講到對首騷的感受：「我對自己嘅首場表現好驚訝，估唔到可以入到波，希望可以繼續幫助球隊。」神田夢實認為現時自己體能狀況不俗，但比賽狀態仍有待提高。

兩次罰球機會，神田夢實展示了兩種不同射法，可謂令球迷大開眼界。他透露自己的罰球能力，除了源於平時刻苦訓練，當中還少不了有高人指點：「我踢北海道札幌岡薩多嘅時候，同小野伸二做過隊友，當時就成日同佢加操射罰球，佢係一位非常敬業嘅球員，我每日都喺佢身上學到好多嘢，所以我對自己嘅罰球能力好有信心。」這位28歲日本中場續指絕不會滿足於今場表現：「我已準備嚟緊交出更好表現。」