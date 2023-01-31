機緣巧合加盟港會　福保羅再創驚喜

常說「傷患是運動員最大敵人」，在本地球壇征戰多年的福保羅（Paulo）表示，由於長期受膝傷困擾，令他幾年前已打算循教練方向發展。但他今季以球員身份加盟港會，事隔數季重返頂級聯賽，只為一個原因：「想話畀自己知『我仲踢得㗎！』」

時間撥回2018至19球季，Paulo當季結束後離開富力R&F，重返傑志，協助金東進執教青年軍，因為他早已萌生了完全退居幕後的念頭：「當2017年第二次以球員身份效力傑志嘅時候，就打算將來做教練，因為膝蓋傷患，令我好難再喺場上交出最佳表現。」Paulo更透露離開富力R&F後，並無任何一間球會聯絡過：「可能球圈好多人都知道，我膝蓋嘅傷勢有幾嚴重，令到佢哋唔敢畀機會我，加上之後受新冠疫情影響，大部分球隊冇辦法畀到好條件啲球員，所以喺呢幾年我都只係專注教波。」

Paulo去年夏天與傑志合約到期後，便轉到港會教小朋友踢足球，豈料機會在此時悄悄出現：「有一日，港會有個教練叫我試吓跟一隊操練，睇吓表現點先決定畀唔畀我加入，結果就係咁我成為咗港會嘅球員。」福保羅過去在香港先後效力過公民，傑志和富力R&F，3隊都有實力衝擊錦標，如今港會只屬半職業球隊，成績跟過去的光輝歲月相比，難免出現落差。「好想同港會講聲多謝，因為教練肯畀機會我，老實講如果佢哋係職業球隊，都幾肯定自己冇辦法加盟，真係要感恩。」福保羅充滿感慨的語氣道。

盼堅毅精神成年輕球員榜樣

福保羅於去年11月面對和富大埔的「菁英盃」分組賽，首次為港會上陣，隨即梅開二度，當他射入首球後高呼：「I am back！（我回來了）」縱使該仗距今已超過兩個月，但Paulo回想當時的一點一滴，仍難掩興奮之情：「隔咗咁耐踢番港超，跟住第一場比賽就幫球隊贏波，真係好開心，當時入咗波之後，腦海中就出現『我仲踢緊波啊！我返嚟啦！』嘅諗法，興奮到嗌咗出嚟。」他續稱：「雖然我可能跑得慢過啲後生仔，但至少可以成為年輕球員嘅榜樣，只要保持信念，凡事都有可能。」

疫情中感悟家人最緊要

香港足球以至社會，近年大受新冠疫情打擊，但福保羅碰巧在這幾年間，先後成為1仔1女的父親，Paulo謂疫情期間，令他有更多時間陪伴家人，意識到家庭才是首位：「當仲做緊足球員嘅時候，會百份百專注操練同比賽，冇太多時間同屋企人一齊。直到疫情期間，我可以日日望住仔女嘅成長，將所有心力放晒喺屋企。」

縱使社會現時逐漸走回正軌，Paulo也重返港超賽場，但在他心目中，「家」依然穩穩佔有重要位置：「雖然我會盡全力比賽，追求贏波嘅感覺，不過依家會擺多啲時間喺屋企，生活唔再淨係得足球。」

【福保羅檔案】

Carreiro,Paulo Robspierry

出生日期：1983年1月16日（40歲）

身高：1米86

司職：前鋒、進攻中場

球衣號碼：30

曾效力本地球隊：公民、傑志、

富力R&F、虎門（乙組）

現效力球隊：港會