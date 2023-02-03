港超聯　晉峰簽入阿根廷中場列卡度

晉峰周五（3日）宣布簽入35歲阿根廷籍中場列卡度，這名上季曾在「亞冠盃」分組賽有份披甲的外援，早前已隨球隊操練，將穿上32號球衣，預計可趕及出戰周日（5日）對港會的聯賽。

列卡度出道初期在阿根廷、秘魯球會效力，近年轉戰亞洲，並先後在新加坡、印尼及菲律賓聯賽打滾。上季效力FC聯合城的列卡度，屬於球隊主力，曾與目前晉峰主教練艾斯達維共事，更在「亞冠盃」賽事中上陣5次，與巴吞聯、墨爾本城、全南天龍多支勁旅交手。

列卡度雖然剛到埗不久，但他表示已感受到晉峰有穩定結構、隊型，是一支年青有活力的球隊，而每一位隊友亦給予自己很大支持及鼓勵，感覺相當融洽，他表示會竭盡所能為球隊爭取最佳成績：「我哋每場比賽都需要全力以赴，同時希望我過往喺唔同地方效力嘅經驗同閱歷可以帶動球隊，並協助隊友共同成長。」

至於總教練何信賢透露邀請列卡度加盟的主要原因，是希望增加球隊在中後場的兵源調動：「佢可以出任防中同中堅位置，依2個位置係球隊調動上所欠缺嘅，另外都希望貫徹球隊喺後場開始控傳嘅踢法，希望佢盡快提升比賽狀態。」

【列卡度檔案】

姓名：列卡度 Ricardo Sendra

出生日期︰1987年10月4日（35歲）

身高︰1米78

體重︰76公斤

位置︰中場

曾效力球隊（只列部分）︰曼迪奥拉、公馬內湖、FC聯合城（菲律賓）

球衣號碼︰32