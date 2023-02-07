精英賽決賽疑用錯6號波　「yingwa_basketball_2022」望學體會交代

英華書院周日（5日）在全港學界籃球精英比賽決賽中，以63：66不敵聖若瑟書院，奪得亞軍。Instagram帳戶「yingwa_basketball_2022」今日（7日）表示，有英華球員比賽期間發現比賽用球為6號球，非賽會規定的7號球，多次向球證反映不獲理會。記者翻查當日採訪拍攝的照片，可見比賽用球確實為6號球，已向學界體育聯會查詢，對方回覆正了解事件，會盡快回覆。

「yingwa_basketball_2022」今日凌晨在Instagram上載一張黑底白字的圖片，寫道：「2月5日，英華聖若瑟精英賽決賽，當日在副場和主場皆使用7號波（29.5）熱身，但比賽時使用的卻為6號波（28.5），當日有球員在第二節開段明顯感受到比賽用球與熱身用球不符，並即時向英華助教指出並反映該問題，隨後該球員再次落場檢查比賽用球實屬為6號波，而該球員在比賽第三四節仍有向球證反映，但球證當時表示：『今天係用呢粒波，無得換。』而英華助教亦有再次向球證反映，但球證仍然示意比賽繼續。」

「yingwa_basketball_2022」續上載一段影片，片中可見有英華球員指著比賽用球，向球證查詢，該球證接過比賽用球，拍打數下後，交給另一球證示意比賽繼續。「yingwa_basketball_2022」表示，英華球員曾詢問喇沙書院球員，在同日舉行的季軍戰比賽用球為幾號球，對方回覆為7號球，強調對球證做法感到失望，期望得到學體會明確交代。

記者翻查學體會網頁「2022-2023年度NIKE全港學界精英籃球比賽參賽學校注意事項」，當中第9點提到「賽會將採用Nike籃球為比賽用球，男子七號球，女子六號。賽會將提供3個籃球為球隊熱身用」。而記者於2月5日精英賽決賽拍攝的照片可見，比賽用球確實為周長28.5英寸（72.4厘米）的6號球。記者就事件向學界體育聯會查詢，對方稱正向各持分者了解事件，會盡快回覆。