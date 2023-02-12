PSG遭遇2連敗　尼馬獨力難支喪鬧隊友

周日(12日)凌晨法甲，榜首巴黎聖日耳門(PSG)缺少2位受傷球星基利安麥巴比、美斯之下，作客1比3不敵摩納哥，繼日前法足盃出局後再輸1場。PSG「MSN鋒線」今仗得番尼馬撐場，明顯獨力難支，呢位巴西國腳老羞成怒，比賽期間埋怨隊友域天拿、伊基迪基表現差，引起內訌疑雲。

巴黎聖日耳門陣容不整，加上有歐聯後顧之憂，今仗表現患得患失，開波4分鐘就失守，被摩納哥中場高路雲射入大門。其後PSG防線失誤，賓耶達為摩納哥射成2比0，當時只係開波18分鐘。

PSG連失2球後如夢初醒，由16歲小將華倫艾美利射入追至1比2。戰至補時，賓耶達再建一功，幫摩納哥領先至3比1，呢位32歲法國國腳今仗入2球及1次助攻，表現非常搶鏡。

換邊之後，摩納哥繼續創造唔少攻勢，可惜未能再增添入波，PSG只係輸1比3已經算好彩。

PSG唔止輸波，而且疑似發生內訌，法國《隊報》指尼馬喺比賽中多次向隊友作出埋怨，包括指責中場域天拿企位差，冇正確接應及傳波，另外亦不滿鋒線拍檔伊基迪基嘅表現，出言指責。

巴黎聖日耳門將於周三(15日)凌晨歐聯16強首回合主場對拜仁慕尼黑，如果呢個時候出現內訌，肯定削弱球隊勝算，好消息係美斯應該可以復出對拜仁。