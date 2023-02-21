港超聯　伊巴謙由「AC」轉投標準流浪

去仗輸得不明不白，卻贏盡球迷掌聲的標準流浪，周二(21日)透過球隊fb專頁宣布，獲

前加納奧運腳伊巴謙來投。

自大衞巴拉和亞加斯圖先後離隊後，標準流浪一直在物色中鋒人選，最終成功斟介由2019年至2022年效力日本關西聯賽一部球隊京都歡迎光臨AC的伊巴謙，這位加納鋒將在剛過去的周日（19日）抵港，並已投入球隊操練。

「香港與日本同樣屬東亞地區，我在日本生活了4年，相信很快就能適應香港的生活。」能以英語、日語跟隊友溝通的伊巴謙，初來報到即主動與隊友溝通，談到來港效力的原因時，他說：「我希望在新環境尋求挑戰，所以選擇到來，這是座漂亮的城市，人們都很友善。」

伊巴謙表示在收到標準流浪的合約後，已透過互聯網影片和資訊了解球隊踢法和隊友的資料，有信心能盡快融入球隊戰術體系，盡快在比賽爭取入球：「日本球隊踢法講求配合、迅速、簡潔，球員跑動多而且體能好，我也習慣了經常去走位、傳送，時機恰當我也會盤扭，但就更著重尋找空間、埋門。」

「與隊友合力為球隊締造佳績更重要，我會在訓練、比賽竭盡所能，且看能為球隊作出多大貢獻。」伊巴謙補充道。

【球員檔案】

伊巴謙（Yakubu Nassam Ibrahim）

出生日期：18-2-1997

身高：1.88米

位置：前鋒

曾效力球會：PofMade FC（加納）、京都歡迎光臨AC（日本）