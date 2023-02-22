中國男籃新帥領軍第一擊　王哲林：期待打出精彩比賽

中國籃球隊周三（22日）於荃灣體育館進行公開操練，備戰明日（23日）對哈薩克的FIBA世界盃亞大區外圍賽，這將是新帥Aleksandar Djordjevic去年上任以來首場正式比賽，眾將期待在香港主場展示早前在上海集訓的成果。

中國籃球隊將於香港出戰兩場FIBA世界盃亞大區外圍賽，首場將於周四晚上7時半對哈薩克，為備戰賽事國家隊2月1至19日於上海崇明體育訓練基地集訓，並與兩支CBA球隊南京同曦和上海大鯊魚進行熱身賽，中國隊分別以108比67及81比64取勝。

中國籃球隊已經率先取得世界盃資格，餘下兩場賽事賽果屬「例行公事」，曾效力NBA火箭隊的中鋒周琦對於在香港主場出賽表示期待，「疫情原因我們很久沒在主場打比賽，希望我們能在主場給觀眾展現好狀態。這個場館我覺得很好，這是我第一次在這裏打比賽，是個新的體驗。這次有很多第一次入選國家隊的成員，每個人都有特點，希望他們在場上發揮活力。」

中國隊的塞爾維亞籍主教練Aleksandar Djordjevic去年上任，效力CBA遼寧飛豹的控衞郭艾倫大讚教練作風嚴謹，自己會盡力追上進度：「每一天的訓練都很嚴謹，每一個打球細節沒做到的話，要重做，做到非常細緻才能停。這可能就是歐洲籃球水平比較高的原因，我們要盡快學習好。無論比賽有沒有觀眾，代表國家隊比賽都是很榮耀的事，我相信每個隊員都會全力以赴打好每一場比賽。」

另一內線主力、效力上海大鯊魚的王哲林表示，期待在這兩場比賽可以展示訓練成果：「很期待在香港同胞面前打出一場精彩的比賽 。我們才練了十幾天，只能說慢慢變好，我們也需要比賽來檢驗訓練成果，這兩場比賽希望找出一些問題去總結。」