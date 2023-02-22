蘇超青訓出身空降東方　高材生鐘樂安堅持足球夢

於冬季轉會窗加盟東方的港蘇混血中堅鐘樂安（Leon），在港超賽場征戰時間雖然不長，但出色表現有目共睹。出身於蘇超老牌球會赫斯青訓，青年軍時期奮鬥經歷，讓Leon練就精湛球技，更鑄造了他在場上所展現出的鐵血意志，作為理科高材生的他，更解釋到其堅持職業足球生涯的原因。

每逢鐘樂安為東方披甲，都不難在球場看台上，見到其外婆及舅父的身影，無論比賽結果如何，眼中總是流露出驕傲的神情的家人，完場後總愛走到場邊，拍拍Leon的肩膀以示鼓勵，平時用慣英文溝通的Leon，也會主動「轉台」回應：「佢哋依家成日會問我下次比賽喺幾時，可以見到佢哋入場支持，係一件好開心嘅事。」Leon的廣東話雖然不算流利，但也遠比筆者預期較好：「媽媽由我細個開始就會同我講廣東話，尤其當我做錯事，佢一發惱就會用廣東話鬧我，所以點都識少少。」

重返香港既熟悉又陌生

兒時每逢假期，Leon都會隨家人來港探親，去海洋公園玩，更成為他和兩位妹妹最期待的行程，然而今次來港效力東方之前，Leon已有12年沒有踏足這片土地，在重返這個熟悉又陌生的城市前夕，Leon透露自己心中滿是期待：「呢個機會出現嘅時候，我好快就做咗決定，當中夾雜咗少少緊張嘅心情，畢竟要喺新環境生活，我唔係太識講廣東話，但呢個係一次好好嘅挑戰，畀我全身投入香港足球文化。」

從小感悟「大無畏」精神

職業球員之路少不了家人的扶持，Leon亦不例外，熱愛足球的爸爸，更是他的啟蒙導師。「爸爸係個狂熱嘅足球迷，同時都係些路迪球迷，如果唔係佢帶我去睇波，我都唔會走上球員之路，媽媽同兩位妹妹為咗成全我嘅足球夢，都做咗好大犧牲，所以好感激我嘅屋企人。」「剷青」短髮造型，加上壯碩身材，一副「屠夫」造型Leon踢法勇悍，他說從小已經擁有這種「大無畏」精神：「細個我好鍾意做門將，『打龍』就係個波飛埋嚟，都唔可以驚，好細個爸爸就同我講，踢波係一項有身體碰撞嘅運動，如果爭波嗰陣唔夠狠，或者唔夠強勢，就會失敗甚至受傷。」

早在10歲的時候，Leon已被球探相中，加入蘇格蘭老牌球會赫斯的青訓系統，Leon透露球會每年都會作檢討，以決定球員去留，並以「高壓」來形容青年軍的環境：「唔係好多人最終可以成為職業球員，好多同我合作過嘅隊友都被淘汰，加上蘇格蘭足球文化風氣都偏嚴苛，只有保持堅強，你先可以脫穎而出。」能在蘇格蘭球壇生存固然不易，作為當地少數擁有華人血統的球員，Leon還需要面對額外挑戰：「過往喺赫斯青年軍比賽嘅時候，可能因為我個樣唔似典型蘇格蘭人，看台上就會傳嚟有種族歧視成份嘅謾罵聲，依家仲有人做啲咁嘅嘢，我會覺得好失望，可能呢種偏見喺當地文化中根深蒂固，但希望透過教育，日後可以杜絕呢種以貌取人嘅情況。」

理科高材生難忘足球夢

17歲那年，Leon獲赫斯開出一紙職業合約，惟隨着年紀越大，梯隊中身邊的隊友實力愈強，他亦意識到晉身1隊難度極高。最終在教練推薦下，Leon選擇負笈美國，並於肯塔基大學考獲化學工程系畢業，作為理科高材生的他，本可輕鬆找到一份收入待遇都不錯的穩定工作，但卻還是選擇回歸足球之路，他解釋到：「我仲有成為職業球員嘅夢想，希望可以挑戰踢到最高水平嘅比賽，所以大學畢業之後，我就決定專心足球事業。」

加盟東方之前，Leon曾為蘇格蘭冠軍聯賽球隊丹夫林效力，惟上陣機會不多，他希望籍這次失敗的經歷警惕自己：「當時球隊教練團經歷好大轉變，我對自己表現都有啲失望，不過我覺得都係一次好好嘅學習機會，今次嚟到東方，我絕對唔會重蹈覆轍。」已擁有特區護照的Leon，也出現在最新一期的港隊初選名單當中，對此他表示十分興奮，並期待為代表隊披甲機會。

【鐘樂安檔案】

名字：Leon Jones

出生日期：1998年2月28日（24歲）

身高：1米80

司職：中堅

球衣號碼：4

曾效力球隊：丹夫林（蘇格蘭）

現效力球隊：東方