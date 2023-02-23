港超聯　「獵豹」回歸！ 羅拔奧度加盟晉峰

晉峰在冬季轉會窗爭兵停不了，周四（23日）再宣布簽入曾效力愉園的羅拔奧度。這名23歲尼日利亞籍前鋒將披上47號球衣，據悉他已經完成註冊，有望在周日（26日）對標準流浪的聯賽上演「地標戰」。

羅拔奧度前季首次來港，效力當時仍在港超聯的愉園，他的表現相當突出，在各項賽事合共取得8個入球，可惜之後隨着「快活谷」退出超聯，令他選擇轉赴西班牙發展，而來港前則在沙特阿拉伯乙組聯賽打滾。相隔兩年再次重返香港球壇，「獵豹」認為自己此刻變得更強：「以往經歷過嘅傷患，令自己更加著重操練上細節，而透過近年外流經驗，對足球解讀上都有所成長。」

「粉紅軍團」陣中擁有葉卓文及伍家揚兩名前愉園球員，因此「獵豹」相信適應上絕不成問題，他期待能夠盡快為球隊披甲：「晉峰係港超聯少數強調控球在腳嘅球隊，從後場開始組織攻勢呢種風格值得尊重，同埋球隊十分年青又有遠見，加上有一位出色教練同熱情嘅球迷，令我感到相當興奮，好期待同費利浦薩喺前線並肩作戰！」對於今季的個人目標，「獵豹」則希望享受比賽之餘，可以將自己的優點展現出來，並為球隊盡量爭取更多入球。

【羅拔奧度檔案】

姓名： ODU ROBERT NCHA

出生日期︰1999年4月30日（23歲）

身高︰1米80

體重︰84公斤

位置︰前鋒

曾效力球隊（只列部分）︰愉園 、埃斯特馬度拉 (西班牙)、Qilwah Club (沙特阿拉伯)

球衣號碼︰47