比堤：紅魔訪紅軍　乘勇搶分

奪得英格蘭聯賽盃冠軍後，曼聯現正向四冠王的目標進發，今仗作客晏菲路球場只要勝出的話，將可繼續向榜首阿仙奴及次席位置的曼城施壓。

利物浦周中擊敗狼隊後，近4場聯賽一共取得10分，但他們一定要延續連勝走勢，才有機會保持爭奪前4的希望，所以今場相當關鍵，預期戰情將會刺激緊湊，雙方球員會作出多次「埋牙」，氣氛熾熱。

今時今日的紅軍，是一支表現十分飄忽的球隊。他們可以在同一場比賽中展示出最佳及最差的一面，故他們需要將集中力放在保持穩定表現之上。利物浦今季最令人失望的，是他們的中場線，以往獨當一面，如今卻失去了昔日光芒。

相比下，卡斯米路的來投就為紅魔的中場線帶來了極大改變。他的經驗、領袖才能、位置感、走動及對勝利的飢渴感，令身旁隊友的表現提升起來，其中費特絕對是最佳例子。曼聯的中場如今擁有利物浦中場所欠缺的每一樣東西。

信心十足的曼聯今仗作客晏菲路，當然希望可以凱旋而歸。我預計他們將繼續排出4-2-3-1的陣式，踢法緊密，但當取得控球權的時候，他們將會嘗試快速地作出攻守轉換，尤其是利物浦往往在進攻時，後防會出現頗多空位。

穆罕默德沙拿及拉舒福特等一眾星級前鋒，固然有可能成為今場關鍵先生，但我認為利物浦門將艾利臣比加在對皇馬犯下大錯後，信心有否受到極大打擊，亦是影響勝負的重要因素。

曼聯近況大勇，但利物浦又有能力提升表現，所以我認為今場雙紅會鬥得難分難解，最終雙方握手言和。