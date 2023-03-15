全港跳繩賽逾400人爭逐　蘇泳而6金成大贏家

因疫情停辧三年的「全港跳繩錦標賽2023」日前圓滿結束，吸引超過400名運動員爭逐，焦點賽事為18歲或以上個人花式項目，呂顯揚及張柏淳的高難度動作與前港隊隊長洪梓釗鬥得激烈，而港隊女隊長蘇泳而表現更加搶眼，出戰8個項目贏得6金2銀，成為賽事大贏家。

今屆賽事在疫情後復辦，吸引超過400名運動員參加，由於參賽人數眾多，少年組與青年及成年組分別在1月及3月進行，而今次也是為選拔今年世界繩聯世錦賽的香港代表作為參考賽事。

多項賽事競爭激烈，其中18歲或以上個人花式項目，呂顯揚及張柏淳於男子個人花式賽中以多個高難度空翻動作技驚四座，可惜其餘部份花式未能穩定發揮，最後港隊前隊長洪梓釗憑藉經驗及較穩定發揮以7.31分奪金。

至於賽事另一焦點蘇泳而在女子個人花式亦7.22分奪金，連同於隊際項目與黃靖桐、蘇楚棋、吳緻靜、梁雅晴、吳穎妍等在合共八個項目中奪得六金兩銀，成為賽事大贏家。蘇泳而表示：「疫情持續三年，全球精英賽事停運了三年，好高興今年終於可以繼續競賽，運動員高水平表現時間短暫，不希望再有疫情影響。今年夥拍全新隊員，希望可以長期合作，一起突破，為香港爭光。 」

「全港跳繩錦標賽2023」的少年組賽事已於1月8日舉行，何鍵熹及鄺崨均以3金1銀3銅成為男子組的獎牌王，羅心渘以5金1銀2銅的佳績成為女子少年組超新星。羅心渘表示：「過往參與了不少跳繩普及賽事，首次參與精英水平賽事，為了是次比賽刻意加強訓練，每星期都訓練超過五天。希望向偶像蘇泳而學習，多次出賽為香港揚威國際體壇，為香港跳繩運動員的典範。」