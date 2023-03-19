香港隊　友賽22人決選名單出爐

香港足球代表隊將於本月底國際賽期，出戰兩場對新加坡及馬來西亞的國際足球友誼賽，足總周日（19日）公布22人決選名單。

今次決選名單除了陳俊樂外，5名外流內地的港將勞烈斯、茹子楠、李毅凱、梁諾恆及安永佳悉數入選，而效力西班牙第三級別聯賽皇家伊倫聯的陳晉一，則因繼續在當地接受磨練，與受傷的港蘇混血兒鐘樂安齊齊落選。另外傑志後衞羅素、周緣德、費蘭度、東方後衞亞歷斯祖、理文3子余煒廉、迪高、顏樂楓、標準流浪門將梁興傑，連同冠忠南區翼鋒簡嘉亨，亦同樣被剔出名單之中。

值得一提，潘沛軒、謝家榮、顏卓彬及黃皓雋4名年青球員，均屬於首次列入大港腳決選名單，有望上演「地標戰」。大軍將於周一在將軍澳賽馬會足球訓練中心（FTC）展開集訓，周四晚上先在旺角大球場迎戰新加坡，然後下周二再作客馬來西亞。

22人決選名單如下：

門將： 葉鴻輝 (東方)、保羅 (傑志)、謝家榮 (和富大埔)

後衞： 勞烈斯 (大連人)、梁冠聰、黃梓浩 (東方)、艾里奧 (傑志)、

徐宏傑 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、李毅凱 (南通支雲)、

梁諾恆 (浙江隊)

中場：胡晉銘 (東方)、黃洋、顏卓彬 (傑志)、鞠盈智 (冠忠南區)、

黃威 (理文)、陳肇鈞 (晉峰)

前鋒：孫銘謙、黃皓雋 (東方)、安永佳 (廣西平果哈嘹)、

羅梓駿、潘沛軒 (傑志)