香港隊　展開首操　安帥：領軍以嚟最佳陣容！

為備戰月底對新加坡、馬來西亞的兩場國際足球友誼賽，香港足球代表隊周一（20日）下午在賽馬會足球訓練中心（FTC）展開首課操練。訓練結束後，港隊主教練莊恩安達臣接受訪問時指，今次屬於他自領軍以來的最佳陣容，又透露足總正計劃在6月份國際賽期，安排兩場主場友賽，惟詳情仍未落實。

決選名單中的22人，連同今日才補選的前鋒艾華，今日下午悉數出席訓練。首操內容相對輕鬆，球員在進行多項傳球練習後，便展開隊內分隊賽，惟兩名昨日剛為傑志出戰的球員艾里奧、顏卓彬，在比賽時則在場外休息，訓練為時約兩小時便結束。

今次23人大軍中，梁諾恆、茹子楠、李毅凱、勞烈斯以及安永佳，5名在內地聯賽效力的港將皆在陣中，惟卻未見陳俊樂的名字，主教練莊恩安達臣對此解釋道：「我諗太家都知佢下季仲未有班落，我哋有傾過計，佢同我講因為保險問題所以想退選，但當佢之後如果有新球會個陣，就一定會返嚟港隊。」安帥又笑言今次屬於他領軍以來的最佳陣容：「好開心今次差唔多所有中國球員都喺到，佢哋好有經驗，不過美中不足係佢哋未開季，狀態唔足，但對我嚟講唔係大問題。」

除此之外，早前在「亞洲盃」外圍賽及「東亞盃」，同樣交出好表現的謝家強（Sean），今次未有入選大軍名單，安帥則希望這名現時為自由身的後衞，能夠盡快找到新東家：「今次國際賽期我希望選擇一啲定期有比賽踢嘅球員先，但Sean絕對係一個對我好重要嘅球員，好可惜佢今次入選唔到。不過Sean仲喺我出年『亞洲盃』決賽周嘅名單之中。」

同時安帥又澄清效力東方的港蘇混血兒鐘樂安，今次落選是因為有傷在身，但當被問到這名後衞是否有意代表中國隊上陣時，他則表示：「如果佢想踢中國隊，咁係佢嘅選擇，我哋都阻止唔到，無錯佢對港隊未來好重要，但目前後防並唔缺人。」對於兩名傑志後衞羅素、周緣德遭到棄用，安帥則指自己一直有留意他們的比賽，但前者在加盟傑志後上陣機會不多，相信最佳的後防球員目前已在陣上。

為備戰來年舉行的「亞洲盃」決賽周，安帥續透露足總正計劃在6月份國際賽期，於主場舉辦兩場友賽，惟暫時一切仍未落實：「我哋同泰國隊好接近，但佢哋想我哋過去踢，所以呢家仲未達成協議。不過無計我哋唔係強隊，所以冇咩對手肯過嚟踢作客比賽，但我哋正在努力當中。」

23人決選名單如下：

門將： 葉鴻輝 (東方)、保羅 (傑志)、謝家榮 (和富大埔)

後衞： 勞烈斯 (大連人)、梁冠聰、黃梓浩 (東方)、艾里奧 (傑志)、

徐宏傑 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、李毅凱 (南通支雲)、

梁諾恆 (浙江隊)

中場：胡晉銘 (東方)、黃洋、顏卓彬 (傑志)、鞠盈智 (冠忠南區)、

黃威 (理文)、陳肇鈞 (晉峰)

前鋒：孫銘謙、黃皓雋 (東方)、安永佳 (廣西平果哈嘹)、

羅梓駿、潘沛軒 (傑志)、艾華（冠忠南區）