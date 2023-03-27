香港隊　余在言、劉家喬獲急召入大港腳

【記者林卓臻新加坡直擊】香港足球代表隊周二（28日）將作客與馬來西亞進行國際友誼賽，在周一（27日）舉行的賽前記者會上，港隊主教練莊恩安達臣透露將由港隊U22，補選余在言及劉家喬入今次大港腳名單，兩人在新加坡完成「魚尾獅盃」賽事之後，將直接向大港腳會合。

港隊大軍於周日抵達馬來西亞後，已進行首課操練，是日安帥在徐宏傑陪同下出席賽前記者會，這位港隊主教練提到近期安永佳及艾里奧兩人先後退隊，因此決定急召余在言（Jesse）及劉家喬（Kyle）兩位港隊U22入隊，以應付今場對馬來西亞的友賽：「佢哋兩個嘅表現令我留下好嘅印象，過去兩場喺新加坡舉行嘅『魚尾獅盃』我都有睇，呢兩位年輕球員應該可以幫到我哋，Jesse之前有過大港腳經驗，Kyle作為正前鋒，係我哋稀缺嘅球員。」

余在言及劉家喬作為港隊U22主力，剛剛隨隊出戰「魚尾獅盃」，並於三日內進行兩場比賽，其中後者在周日（26日）舉行的決賽中，對馬來西亞U22取得入球。安帥表示兩人體能狀態不算理想，未必會已正選姿態出戰：「但為咗以防萬一，有球員喺後備席幫手永遠係好事，尤其安永佳退隊之後，我哋需要有位正前鋒候命。」