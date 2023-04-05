西班牙盃4強次回合　撐巴塞再破艦隊

西班牙盃4強次回合上演國家打吡，巴塞隆拿主場硬撼皇家馬德里。巴塞首回合贏1粒，皇馬為出線非勝不可，但焗攻隨時益咗巴塞，加上近6次交手巴塞贏5次，擺明格食格，有力再贏進身決賽，主勝捧得過。(周四凌晨3時開賽)

由於首回合先輸0比1，皇馬今仗為收復失地，一定要搶攻爭勝，佢哋日前聯賽狂數華拉度列6蛋係威係勢，賓施馬更大演帽子戲法，以壯行色，不過要留意嗰場係主場，佢哋客場表現往往打折扣，各項賽事近6仗作客只得3勝。

近6次對賽5勝

「銀河艦隊」坐擁賓施馬、莫迪歷、卻奧斯等老將，無疑經驗豐富，但活力方面點都係輸蝕，尤其對住擅於高位逼搶嘅巴塞，往往處於下風，特別係今仗要焗攻，防線隨時暴露更多空位。

巴塞雖然有法蘭基迪莊、柏迪等養傷，但陣中仍有加維、沙治羅拔圖等頂上，箭頭羅拔利雲度夫斯基上仗大勝艾爾切4比0，個人梅開二度兼交出助攻，結束短暫入球荒，重拾射門鞋。查實今次係呢對死敵近1個月來第3度交鋒，西盃首回合巴塞憑艾達米列達奧擺烏龍贏1比0，上月中聯賽碰頭，巴塞靠基斯爾補時絕殺反勝2比1。

再數遠啲，自從沙維接手巴塞後，7次出戰國家打吡喺法定時間僅1敗，單計近6次交手，巴塞更取得5勝1負，似乎喺戰術調動方面，沙維比皇馬老帥安察洛堤勝一籌，主勝咪錯過。