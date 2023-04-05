港甲　駿英九龍城雙殺公民　繼續緊追中西區

港甲於剛剛過去的周日（2日），進行多場第23輪競逐，其中前列分子駿英九龍城就成功延續勝軌，憑許嘉樂、黃澤勤及袁立翔的入球，在九龍仔公園以3比0擊敗公民。至於中西區就靠大衞巴拉個人梅開二度，以2比1險勝南華，繼續保持榜首領先優勢。

於積分榜緊追榜首中西區的駿英九龍城，今場派出李駿謙擔任箭頭，尼泊爾攻擊手Rai Aryan及許嘉樂負責兩翼側擊，至於公民則有中場岡本玲仁及前鋒保羅斯達等外援壓陣。比賽早段雙方互有攻守，19分鐘岡本玲仁禁區外推順勁射僅僅斜出，1分鐘後，九龍城就搶得先機，許嘉樂趁公民門將蔡耀輝棄關出迎，起左腳乖巧笠射入網，為球隊半場取得1球領先優勢。九龍城比賽尾段再靠後備兵發圍，86分鐘，黃澤勤禁區頂左腳抽射破網，為球隊再下一城。2分鐘後，袁立翔接應傳中，禁區內冷靜射入埋齋一球。最終駿英九龍城以3比0擊敗公民，今季兩循環都成功擊敗對手。

同日中西區在跑馬地遊樂場就贏得比較驚險，雖然有森巴射手大衞巴拉，於14分鐘把握南華後防失誤打破僵局僵局，惟比賽去到後段掀起高潮，南華頭號射手禾達於82分鐘，個人殺入禁區射入扳平入球，令雙方回到同一起跑線。可幸補時階段有大衞巴拉再挺身而出，接應傳中門謙頭槌頂入，最終中西區以2比1險勝南華，繼續穩佔榜首位置。

港甲第23周戰果

中西區 2比1 南華

駿英九龍城 3比0 公民

愉園 4比3 永義地產

葵青 1比8 東區

騰翱MG 1比0 沙田

佳聯元朗 1比1 凱景