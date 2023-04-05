不足1米8鬥志搭夠　雲天樂望證明自己

以不足1米80的身高擔任守門員，少不免被認為缺乏壓台感，相信香港U23門將雲天樂，已聽過類似評價無數次。但他躊躇滿志，總是希望向球迷證明自己有能力成為好門將：「我就算生得矮，都可以守得好。」■圖、文：鄧文滔

Michael約14歲到英國布魯克豪斯學院留學，成為陳俊樂等港將的師弟，一眾學生上午下課後，下午便會投入訓練，兼顧學業及足球：「因為想接觸更高水平嘅舞台，同埋喺英國幾乎日日都有波練或者比賽，令到自己有多啲進步，所以揀咗去嗰度留學。」年紀輕輕便獨自到海外生活，性格外開的Michael一直認為不是甚麼大問題：「去到英國之後，可以成日練波，同埋嗰度初中啲課程唔算好大壓力，仲可以同其他差唔多年紀，嚟自唔同地方嘅人做朋友，雖然大家母語唔同，但足球就係我哋嘅共同語言，只要鍾意踢波，所以人都會歡迎你。」

身高1米80的港會門將費查曾表示，因身高不足，以致難以在英國聯賽立足。身高1米76的Michael，自然更不被看好，甚至曾於當地比賽時遭對手輕視：「幾乎次次比賽，對面球迷會特登走過嚟笑我，話跳起都唔知掂唔掂到門楣，有啲教練仲會叫佢啲球員放膽起腳……呢啲嘢一定會令到自己壓力大咗。」

球迷揶揄係足球一部份

面對種種質疑，Michael謂起初曾認為自己不適合在英國出任門將，到後來終於懂得把批評，轉化為動力：「一開頭會覺得，自己唔適合喺英國守龍，但之後反而好Enjoy有人嚟挑機，因為只要一個靚救，佢哋就會埋嚟讚我，所以人哋愈睇低你，就愈要爭氣。」儘管Michael在英國比賽時，經常被對方球迷揶揄其身高，但他認為這些球迷只是開玩笑，乃足球美麗的一部份：「有得同球迷互動，就係呢項運動最正嘅其中一個地方，佢哋埋嚟笑你，純粹係嚟玩吓啫，唔係真係想你死㗎嘛。」

隨後Michael繼續在英國升讀拉夫伯勒大學，並成功加入校隊，惟他慨嘆身高始終是難以彌補的劣勢，坦言若非選拔當天狀態理想，實在難以獲得教練青睞。Michael之後開始為球隊上陣，可惜頭兩場皆敗陣而回，一場輸2比8，另一場輸1比6，令樂觀的Michael深受打擊：「嗰邊好少出現咁懸殊嘅比數，所以完場之後真係冇心情去食嘢，冇面目同其他人講，我有份踢嗰場波，覺得自己應付唔到呢個水平嘅比賽。」

閱讀冥想克服挫敗感

校隊眼見經歷連場大敗，決定為球員安排心理輔導，Michael在心理輔導員的建議下，接觸閱讀及冥想，令其逐漸重拾鬥志，他更以一本名叫《牧羊少年奇幻之旅》的書中句子，為做人宗旨：「呢本書裏面有句嘢叫『當你真係好有決心要攞到某個成就，成個宇宙都會被你打動，幫你完成呢個目標』，今季港會咁多驚喜，費查連倒掛都出埋，正係因為佢哋夠決心，先可以愈踢愈順。」Michael的校隊之後似乎也深深明白，這句說話的含義，在往後的賽事大打爭氣波，最終在該學界級別的賽事護級成功，令Michael相當興奮。

踢好每場波昂首行出球場

Michael本季加盟香港U23，展開首個職業賽季，可惜受傷患困擾，以致下半季才得到上陣機會，可惜大多未能阻止球隊吞敗，他表示球隊實力不及其他隊伍，但強調不能以「年輕」藉口：「我哋好多失波都係衰唔集中，或者決定做得唔好，雖然遇到挫折係成長必經階段，但都唔可以因為大家仲好細個，就覺得輸波理所當然，要盡力踢好每場波，昂首行出球場。」

他直言球隊經常落敗，令其回想起以往在大學校隊，接連遇上大敗的挫敗感，不過Michael未有意志消沉，揚言要不斷進步，為球隊搶分：「輸波之後係咁埋怨，上天都唔會畀番分你，如果唔去提升實力同心態，就只會繼續輸落去，所以我要努力啲，令球隊攞到分。」

【雲天樂檔案】

出生日期：2001年6月23日（21歲）

身高：1米76

司職：門將

球衣號碼：25

現效力球隊：香港U23