巴爾拿提刑事訴訟　華維迪打人一身蟻

皇家馬德里周日(9日)西甲輸畀維拉利爾後，驚爆費達歷高華維迪喺停車場，襲擊維拉利爾中場阿歷士巴爾拿事件。據西班牙《馬卡報》報道，阿歷士巴爾拿已決定向警方報案，意味費達歷高華維迪會面臨刑事訴訟。

據報阿歷士巴爾拿被襲擊嘅過程都有影片為證，維拉利爾已決定唔會向西班牙足總投訴，而球證報告亦冇紀錄呢次事件，所以足總未必會插手。不過維拉利爾就容許阿歷士巴爾拿自己決定點做，而佢就選擇去警署報案。維拉利爾聲明表示：「巴爾拿喺對皇馬後，上巴士期間受到襲擊，球員已決定向警方報告及投訴，維拉利爾堅決反對一切暴力行為。」

有傳今次事件嘅起因，係阿歷士巴爾拿喺年初西盃對皇馬期間，曾咀咒費達歷高華維迪女伴嘅BB「出唔到世」，不過阿歷士巴爾拿就喺社交網否認：「喺巴拿貝球場贏波好開心，但同時對自己賽後受到暴力襲擊感到傷心，對於外界嘅指控更加好震驚，我絕對冇講過嗰啲說話！」

除咗面對刑事訴訟外，西班牙反暴力委員會亦有權喺冇人投訴下，主動介入並向費達歷高華維迪作出停賽處分。