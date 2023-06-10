港超聯　第二簽！李小恆加盟冠忠南區

繼中場黎格爾後，冠忠南區周六（10日）再宣布簽入翼鋒李小恆（Raphael），來季將身穿17號球衣的Raphael，亦成為南區今夏首位簽入的外援球員。

21歲的李小恆在青年軍時期曾代表阿積士及巴黎聖日耳門，過去球季首度在港超聯亮相為港會上陣29次，取得1個入球，表現備受讚賞。這位來自法國的小將對於轉投冠忠南區感到十分期待：「冠忠南區在港超聯經常排在前列位置，上季更贏得『菁英盃』，亦有很多好球員在陣，所以今次加盟，對於我是一個充滿刺激感的挑戰，盼可以協助球隊達成所有目標，盡可能贏取更多的錦標及比賽。」

由港會加盟職業球隊冠忠南區，Raphael又希望透過今次的轉會，讓自己知道如何成為真正的職業球員：「始終我仍然是一位年青球員，能夠與職業球員每日操練，相信可以提升能力及改善不足。」

球員資料

姓名：李小恆 Raphaël Merkies

出生日期：2002年4月15日（21歲)

身高：1米82

位置：中場、翼鋒

球衣號碼：17

在港曾效力球會：港會