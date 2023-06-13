退「熱」8星有辦你睇！哈利卡尼識做啦

熱刺神鋒哈利卡尼喺2009年出道以來，奮鬥14年已成為熱刺及英格蘭國家隊史上入球王，但卻仍然連1隻盃仔都捧唔到。呢位將於7月底踏入30歲嘅球星剩下1年合約，面臨人生交叉點，到底留效熱刺做「一世忠臣」，抑或為冠軍而離巢呢？隨住前隊友「六亞王」拉美拿離開熱刺後，都打破「二奶命」捧歐霸盃冠軍，可見選擇比努力更重要，相信已為哈利卡尼帶嚟啟示。事實上，以往有唔少熱刺名將效力呢支倫敦球隊期間，總係同冠軍無緣，但轉會後捧盃捧到手軟，真係「邪」到冇朋友。

舒寧咸成魔迎第二春

舒寧咸曾經兩度效力熱刺，總共上陣277場入124球，其中1992至97年屬於呢位英格蘭名宿巔峰時期，但始終未能為熱刺獲得任何錦標。

直至1997年夏天，當時已經31歲嘅舒寧咸毅然離隊，轉投曼聯，填補簡東拿退休之後留下嘅空缺。估唔到年屆球員生涯「暮年」嘅舒寧咸卻迎來事業第二春，效力紅魔鬼4季，贏得3次英超、1次英足盃、1次歐聯及1次洲際盃（世冠盃前身）冠軍，其中1999年更加協助曼聯成為「三冠王」，佢喺當年歐聯決賽補時入波，幫球隊反勝拜仁慕尼黑，更加係球壇永恒經典，舒寧咸同蘇斯克查「白雙煞」鋒線，威震全球。

舒寧咸

位置：前鋒

國籍：英格蘭

效力熱刺時期：1992-97年、2001-2003年

離開後奪冠次數：3次英超、1次英足盃、1次社區盾、1次歐聯、1次洲際盃

卡域克走得快贏盡錦標

卡域克及早離隊贏盡錦標

卡域克2004年以23年之齡，由韋斯咸轉投熱刺，迅速打出名堂，被譽為當時英超最佳防守中場之一，協助熱刺獲得2005/06年英超第5位，被曼聯傳奇主帥費格遜睇中，力邀佢加盟，填補昔日隊長堅尼離隊後嘅位置。雖然熱刺一度拒絕出售呢位鎮隊之寶，但卡域克勝在冇歷史包袱，僅效力熱刺兩年，話離隊就離隊，選擇成「魔」。

事實證明卡域克比舒寧咸更有先見之明，識得「及早離去」，12年紅魔鬼球員生涯贏得5次英超冠軍，亦捧過英足盃、英聯盃、歐聯、歐霸盃、世冠盃，證明愈早離開熱刺，可以贏得更多冠軍。卡域克退役之後亦擔任過曼聯助教及看守領隊，為走上主帥之路奠下良好基礎。

卡域克

位置：中場

國籍：英格蘭

效力熱刺時期：2004-2006年

離開後奪冠次數：5次英超、1次英足盃、2次英聯盃、6次社區盾、1次歐聯、1次歐霸盃、1次世冠盃

魔笛登艦闖高峰

莫迪歷2008年以1,650萬鎊（約1.63億港元）由薩格勒布戴拿模加盟熱刺，成為當年熱刺史上最貴球員之一，呢支克羅地亞「魔笛」亦交足功課，上陣160場入17球。雖然莫迪歷曾經話要為熱刺贏取重大錦標，冇諗過轉會，但佢經過4年冇捧盃日子消磨意志，最終都未能完成6年合約，提早兩年走人。呢位中場決定離開熱刺，登上「銀河艦隊」徹底改變一生。

莫迪歷加盟皇馬至今11年以來，已經獲得超過20項錦標，包括5次歐聯冠軍，名副其實捧盃捧到手軟。除咗球隊榮譽之外，莫迪歷甚至可以打破美斯同C朗壟斷局面，當選2018年世界足球先生及金球獎，成為人生大贏家，若然佢當年繼續留效熱刺，冇可能獲呢個成就。

莫迪歷

位置：中場

國籍：克羅地亞

效力熱刺時期：2008-2012年

離開後奪冠次數：3次西甲、2次西班牙盃、4次西超盃、5次歐聯、4次歐超盃、5次世冠盃

艾歷臣踢意甲圓夢

艾歷臣兩度轉會助球隊封王

基斯甸艾歷臣未效力熱刺前，生涯早期喺阿積士嶄露頭角，21歲之前已3奪荷甲、荷蘭盃及荷超盃各1次，屬於冠軍級人物，2013年被熱刺以1,100萬鎊（約1億港元）收購征戰英超，球員生涯步入成熟期嘅佢，卻度過長達7年奪標荒，最佳成績係英超亞軍、歐聯亞軍同英聯盃亞軍，始終與冠軍無緣，最後佢喺3年前毅然決定離隊，轉戰意甲。

離開熱刺後，艾歷臣喺干地執教嘅國際米蘭效力，首季即順利贏取意甲冠軍，雖然佢喺歐國盃比賽期間心臟病問題幾乎喪命，但休養大半年後重返英超，喺賓福特復出後，剛過去球季獲得曼聯招攬，成為坦哈格麾下重臣，為曼聯打破6年錦標荒，奪得英聯盃冠軍。

基斯甸艾歷臣

位置：中場

國籍：丹麥

效力熱刺時期：2013-2020年

離開後奪冠次數：1次意甲、1次英聯盃

獲加投曼城掃14冠

基爾獲加去曼城後改寫命運

基爾獲加喺熱刺效力8個球季，上陣229場入4球20個助攻，期間試過1次英聯盃亞軍，反而外借到昆士柏流浪曾經贏得英冠冠軍，直至2017年，當時27歲嘅佢踏出生涯最重要一步，就係以5,000萬鎊（約4.9億港元）轉會曼城，佢嘅命運從此改寫。

喺曼城6年時間，基爾獲加一直係球隊重要一員，呢6年亦係哥迪奧拿嘅曼城開始稱霸英超時期，共5奪英超冠軍，包括2018-2019年成為本土三冠王，今年奪得歐聯做三冠王，基爾獲加過檔曼城後總共贏得14個冠軍。雖然已屆33歲高齡，但基爾獲加今季仍然保持高水平，歐聯4強憑速度力壓皇馬快翼雲尼斯奧斯祖利亞。據opta統計，佢喺英超嘅衝刺速度高達時速37.31公里，屬英超最快球員之一，踢熱刺根本就嘥咗佢。

位置：後衞

國籍：英格蘭

效力熱刺時期：2009-2017年（0冠）

離開後奪冠次數：5次英超、2次英足盃、4次英聯盃、2次社區盾、1次歐聯

維頓漢掹車邊贏葡超

比利時「黃金一代」中堅維頓漢，效力熱刺長達8年時間，係熱刺近年最具代表性嘅中堅之一。可惜呢位後防悍將嘅足球生涯黃金歲月，都喺熱刺白白蹉跎。

維頓漢喺阿積士青年軍出道即備受好評，2012年挾荷甲冠軍同荷蘭足球先生之名加盟熱刺，並成為球隊防線中流砥柱，8個球季每季都上陣至少30場比賽。可惜維頓漢一夫當關嘅演出，只換嚟1次英聯盃同1次歐聯亞軍。

2020年，維頓漢以33歲高齡告別熱刺生涯，效力賓菲加頭兩季都與冠軍無緣，但2022/2023球季終獲幸運之神眷顧，雖然佢喺上年9月轉投安德列治，但由於轉會前都有為賓菲加上陣，令佢成為賓菲加上季「葡超冠軍功臣」之一。

維頓漢

位置：中堅

國籍：比利時

效力熱刺時期：2012-2020年離開後奪冠次數：1次葡超

艾達韋列特去中東有盃捧

艾達韋列特之前效力阿積士同馬體會都有盃捧，2015年佢改投熱刺即冇運行，兩度於盃賽決賽飲恨，包括2019年歐聯決賽輸畀利物浦，而喺2016年聯賽一度與李斯特城喺季尾鬥得激烈，可惜未能阻止「狐狸」神奇奪冠，仲衰到跌落第3位。2021年艾達韋列特剩番1年約，熱刺為免人財兩空，將佢賣畀卡塔爾球隊艾杜哈尼，勢估唔到即為新東家勇奪卡塔爾盃。

艾達韋列特上季返回家鄉比利時加盟安特衛普，查實係為咗爭取參加上年年尾世盃，雖然「歐洲紅魔」喺世盃分組賽出局，佢亦退出國家隊，但於安特衛普愈戰愈勇，先喺4月擊敗梅赫倫捧走比利時盃，之後喺比甲爭標附加賽尾輪，安特衛普對亨克落後1比2劣勢下，艾達韋列特及時挺身而出，於補時轟入世界波扳平（圖），協助安軍戲劇性力壓亨克，事隔66年再奪比利時頂級聯賽冠軍，呢位鐵衞居功至偉。

艾達韋列特

位置：後衞

國籍：比利時

效力熱刺時期：2015-2021年

離開後奪冠次數：1次卡塔爾盃、1次比甲、1次比盃

捷比亞助馬體會壟斷

捷比亞喺2015年由般尼轉投熱刺，喺熱刺效力4年逐漸進步，助熱刺於2018/19年球季殺入歐聯決賽，不過就不敵利物浦。捷比亞正因為精彩表現獲修夫基賞識召至英格蘭國家隊，喺俄羅斯世盃4強射入罰球，但始終同冠軍無緣。

到2019年夏季，捷比亞以2,000萬鎊（約1.97億港元）加盟馬德里體育會，成為「床單兵團」95年以嚟首位英格蘭球員。雖然捷比亞後來被英足總指控，向友人披露自己轉會訊息畀對方下注，但最終入唔到罪，更喺馬體會發光發亮，助球隊於2021年贏得西甲冠軍，更係佢職業生涯首個冠軍獎牌。依家捷比亞已經轉投紐卡素，呢支土豪球會愈嚟愈強，嚟緊隨時袋多幾個冠軍。

捷比亞

位置：後衞

國籍：英格蘭

效力熱刺時期：2015-2019年

離開後奪冠次數：1次西甲