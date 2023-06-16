香港隊　馬斐末段追平　U22賽和塔吉克斯坦

香港U22代表隊周四（15日）出戰首場友賽作客塔吉克斯坦U22，最終港隊憑馬斐末段門前建功，1比1賽和對手，雙方會與下周一（19日）在同1個場地交手，主教練司徒文俊對球員努力爭取入球感到欣慰，但強調攻力仍有提升空間。

大港腳與U22同日分途出擊，分別作客越南和塔吉克斯坦。U22是役派出龐焯熙把守大門，梁祐維及曾以行扼守中路，黃皓雋於邊路創造攻勢，為劉家喬輸送彈藥，余在言先列後備。

坐擁主場之利的塔吉克斯坦採取主動，利用兩邊傳中為港隊帶來威脅，戰至67分鐘，塔吉克斯坦球員接應隊友後踭妙傳，禁區內起腳破網先開紀錄。U22隨後換入余在言及馬斐等加強攻力，到補時階段收到回報，劉家喬右路接應直線，推過門將後傳中予馬斐射入，為港隊追平1比1完場。

主教練司徒文俊賽後坦言對方身體質素較強，因此對球隊能夠取得入球，兼保持不敗感到滿意。不過「司徒Sir」稱進攻仍有所不足，直言上半場幾近未曾成功組織攻勢，慶幸球員換邊後演出有所提升，最終爭取到1場和局：「球員經調整之後踢落好咗，同埋落後之下大家豁出去唔放棄，最後都搵到1個入波，呢點幾令人欣慰。」