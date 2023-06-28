拿度携愛妻現身溫網熱身賽

擁有網壇「22貫」的西班牙天王拿度自從上月公布缺戰法網並揚言未有復出日期之後，一直甚少公開露面，而周二他則令馬洛卡錦標賽的球迷帶來驚喜，携同愛妻為好友盧比斯在這項溫網熱身賽撐場。

拿度家族在馬略卡相當有名氣，戴着「黑超」的拿度與愛妻Maria坐在貴賓席的第一排，他們觀戰盧比斯對澳洲的Max Purcell在馬略卡網賽的首圈賽事，同行還有包括教練莫亞、馬克盧比斯及Bartolome Salva-Vidal 等；而值得一提是馬略卡錦標賽的賽事總監正是拿度的恩師兼叔叔東尼，而拿度與盧比斯相當老友，生涯首次碰頭始於2003年在巴素爾，他們對戰往績是拿度佔盡優勢取得10勝4負。

「今天真是很幸運，拿度與馬克盧比斯及很多網球的好友都來到這裡，不但是今日，他們還會留至本周六（派對）。」盧比斯賽後很感激一班老友到場支持。「多年來的生涯當中我贏過又輸過，但我擁有最大的收穫就是認識了一班好友，我感到愛，並且很感激我的團隊，對前路充滿期待。」

至於拿度自從去年溫網次圈出局之後，一直未有參加任何賽事，包括他最愛的法網，而他進行了臀部手術並正在康復中，他期望可以在年底的台維斯盃再為西班牙出戰，但他早前曾表示2024年可能是他職業生涯的告別年。